الأحد، 16 ربيع الأول 1445 ، 01 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مستأجر يترك الشقة بعد انتهاء عقده .. والمالك يكتشف المفاجأة

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الشقة
أ أ
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وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر شقته بعد أن تركها المستأجر حيث بدا الإهمال الشديد الذي كان يعيش فيه.

إهمال شديد

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كان الرجل حزينا حين كان يوثق مشهد الشقة وما أصابها من إهمال شديد، مستنكرا: كيف كان هؤلاء يعيشون؟'.

وطلب الرجل المساعدة من المتابعين، قائلا: هل أرفع قضية ضده أم أحتسب الأجر عند الله.


خطوات لتسجيل وتوثيق عقود الإيجار السكنية الموحدة


قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن منصة "إيجار" تتيح للوسيط العقاري "مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية" أو المؤجر أو المستأجر، توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة.

* الخطوات:
1 - ادخل على خدمة تسجيل عقد الإيجار.
2 - أدخل معلومات المستأجر واضغط على "تحقق".
3 - اختر العقار أو الوحدات الإيجارية.
4 - أدخل بيانات عقد الإيجار والمرافقين، ثم اضغط على "التالي".
5 - أدخل قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة، ثم اضغط على "التالي"
6 - اضغط على "إرسال العقد للتوثيق".
7 - يتم توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق "أبشر"

* شروط استخدام الخدمة:
1 - وجود صكوك عقارية مضافة مسبقا.
2 - وجود عقارات سكنية مضافة مسبقا.
3 - وجود وحدات إيجارية مضافة مسبقا.


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