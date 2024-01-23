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أوضحت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.

جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية. اضافة اعلان





استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية





تأشيرة استقدام بديلة



باقات تأجير للعمالة المنزلية



مزايا باقات تأجير للعمالة المنزلية



تكاليف الاستقدام وضريبة القيمة المضافة



تكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول



وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك يمكنكم استعراض المكاتب التي تقدم خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية من خلال التالي:- الدخول على منصة مساند_ ثم الضغط على التعاقد- اختيار الخدمات- اختيار نوع الخدمة: (تأجير خدمات العمالة المنزلية) .وكانت منصة مساند، قد أوضحت أن التأشيرة البديلة هي تأشيرة تصدر لصاحب العمل بدون رسوم حكومية في حال خروج العامل/العاملة من المملكة خروجا نهائيا خلال 90 يوما.جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تأشيرة بديلة للاستقدام بعد هروب العامل المنزلي.وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله.. بخصوص استفسارك،نود ان نوضح بأن التأشيرة البديلة هي تأشيرة تصدر لصاحب العمل بدون رسوم حكومية في حال خروج العامل/العاملة من المملكة خروجا نهائيا خلال (90) يوما من تاريخ دخوله/دخولها المملكة لأول مرة".وكان الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند، قد أعلن عن باقات تأجير منخفضة ومتنوعة للخادمات المنزلية وبشكل فوري وسريع.وأوضح مساند، عبر حسابه في إكس "تويتر سابقا": "إن خدمات تأجير العمالة المنزلية باقات معتمدة لمقدمي خدمة تأجير العمالة المنزلية في منصة واحدة للوصول بشكل أسهل وأسرع".- منخفضة- متنوعة- سهلةويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بخدمة تأجير العمالة المنزلية من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".كذلك تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع استفسار مستفيد بشأن تكاليف الاستقدام وضريبة القيمة المضافة.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مواطن، قال فيه : "هل سعر وتكاليف الاستقدام تشمل ضريبة القيمة المضافة أم بدون؟وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك ، لا غير شامل ضريبة القيمة المضافة ، حيث إنه يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة لتكلفة الاستقدام في حال إصدار فاتورة العقد.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيرلانكا، وبنجلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا.وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.