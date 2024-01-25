الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

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مساند : 3 شروط لإمكانية استقدام عامل معين بالاسم

مساند
مساند
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أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أنه يمكن استقدام عامل معين بالاسم.

استقدام عامل معين بالإسماضافة اعلان


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن شروط استقدام عامل معين بالاسم.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك.. نعم يمكنكم استقدام عامل معين بالاسم، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل".

وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند" قد أوضحت، 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.

استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية


وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك يمكنكم استعراض المكاتب التي تقدم خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية من خلال التالي:
- الدخول على منصة مساند
_ ثم الضغط على التعاقد
- اختيار الخدمات
- اختيار نوع الخدمة: (تأجير خدمات العمالة المنزلية) .


تأشيرة استقدام بديلة

وكانت منصة مساند، قد أوضحت أن التأشيرة البديلة هي تأشيرة تصدر لصاحب العمل بدون رسوم حكومية في حال خروج العامل/العاملة من المملكة خروجا نهائيا خلال 90 يوما.

جاء ذلك في رد من مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن تأشيرة بديلة للاستقدام بعد هروب العامل المنزلي.
وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله.. بخصوص استفسارك،نود ان نوضح بأن التأشيرة البديلة هي تأشيرة تصدر لصاحب العمل بدون رسوم حكومية في حال خروج العامل/العاملة من المملكة خروجا نهائيا خلال (90) يوما من تاريخ دخوله/دخولها المملكة لأول مرة".

باقات تأجير للعمالة المنزلية


وكان الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند، قد أعلن عن باقات تأجير منخفضة ومتنوعة للخادمات المنزلية وبشكل فوري وسريع.

وأوضح مساند، عبر حسابه في إكس "تويتر سابقا": "إن خدمات تأجير العمالة المنزلية باقات معتمدة لمقدمي خدمة تأجير العمالة المنزلية في منصة واحدة للوصول بشكل أسهل وأسرع".

مزايا باقات تأجير للعمالة المنزلية


- منخفضة 
- متنوعة 
- سهلة
ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بخدمة تأجير العمالة المنزلية من خلال الرابط التالي "اضغط هنا".

كذلك تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع استفسار مستفيد بشأن تكاليف الاستقدام وضريبة القيمة المضافة.

تكاليف الاستقدام وضريبة القيمة المضافة


جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مواطن، قال فيه : "هل سعر وتكاليف الاستقدام تشمل ضريبة القيمة المضافة أم بدون؟
وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك ، لا غير شامل ضريبة القيمة المضافة ، حيث إنه يتم إضافة ضريبة القيمة المضافة لتكلفة الاستقدام في حال إصدار فاتورة العقد.

وفي وقت سابق،  أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية في عدد من الدول.

تكاليف استقدام العمالة المنزلية من 6 دول 


وتشمل هذه الدول الفلبين، وسيرلانكا، وبنجلاديش، وأوغندا، وكينيا، وأثيوبيا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.

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