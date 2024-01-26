مساند يكشف عن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية اضافة اعلان



استقدام عامل معين بالاسم



استعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية



تفاعلت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، مع تساؤلات واستفسارات بشأن مدة صلاحية التأشيرة.جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس على سؤال مستفيد قال فيه : "كم صلاحية تأشيرة عاملة منزلية؟".وأجابت منصة مساند، بقولها: "بخصوص استفسارك مدة صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية سنتين من تاريخ الإصدار".وفي وقت سابق، أكدت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، أنه يمكن استقدام عامل معين بالاسم.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن شروط استقدام عامل معين بالاسم.وأجابت منصة مساند، بقولها: "أهلا بك.. نعم يمكنكم استقدام عامل معين بالاسم، وينبغي إضافة رقم الجواز وجهة الوصول ورقم جوال العامل".وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند" قد أوضحت، 4 خطوات لاستعراض مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.جاء ذلك في رد من منصة مساند، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مكاتب تأجير خدمات العمالة المنزلية.وأجابت منصة مساند، بقولها: "حياك الله .. نسعد دائماً لخدمتك ، بخصوص استفسارك يمكنكم استعراض المكاتب التي تقدم خدمة تأجير خدمات العمالة المنزلية من خلال التالي:- الدخول على منصة مساند_ ثم الضغط على التعاقد- اختيار الخدمات- اختيار نوع الخدمة: (تأجير خدمات العمالة المنزلية) .