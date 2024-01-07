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مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم تُعلن إطلاق نسختها الخامسة عشر لعام 1445هـ

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مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم
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برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، أعلنت الأمانة العامة لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم عن إطلاق نسختها الخامسة عشر لعام 1445هـ لطلاب التعليم الثانوي والجامعي بمحافظة جدة بجميع مساراتها.

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مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم تُعلن إطلاق نسختها الخامسة عشر

 وتشمل المسابقة عِدة مسارات تتمثل في طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي بأربعة فروع ومسار طلاب ذوي الإعاقة بثلاثة فروع، ومسار مسابقة تحدي التقنية بثلاثة مجالات، ومسار التصوير الإبداعي "آية وصورة"، إضافة إلى مسابقة الخط القرآني الذي يسهم في تنمية الاعتزاز بالقرآن الكريم.


هدف مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم

 وتعزز مسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم الوعي الديني والقيم الإسلامية بين الطلاب والطالبات، من خلال دمج التعليم والقيم الإسلامية وتعزيز التنمية المستدامة لبناء مجتمع متميز تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.
 وأشارت الأمانة العامة للمسابقة إلى أنه بالإمكان التسجيل عبر زيارة الرابط التالي (من هنا) .

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