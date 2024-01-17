مسؤول بالصحة: لدينا فرقا تقيس التزام الممارسيين الصحيين بالزي الرسمي

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قال مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة عبد المحسن العتيبي إن الوزارة لديها فرق لقياس مدى التزام الممارسيين الصحيين بضوابط الزي الرسمي داخل المؤسسة الصحية. اضافة اعلان





عملية ضبط المخالفين "تكاملية"



ارتداء الزي الطبي خارج أماكن العمل



مراقبة تطبيق الضوابط الخاصة بارتداء الزي الطبي



pic.twitter.com/LfSoL3UG0t #الإخبارية فيديو | مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة عبد المحسن العتيبي: الوزارة لديها فرق لقياس مدى التزام الممارسيين الصحيين بضوابط الزي الرسمي داخل المؤسسة الصحية وعملية ضبط المخالفين خارج المؤسسة تكاملية مع الجهات ذات العلاقة #نشرة_النهار January 17, 2024

أوضح "العتيبي" خلال لقاء على قناة "الإخباريى" أن عملية ضبط المخالفين خارج المؤسسة تكاملية مع الجهات ذات العلاقة بحيث يتم التواصل مع الجهات المختصة والتنسيق بينها جميعا في هذا الأمر.في وقت سابق، أوضح "العتيبي" أن القرار بمنع ارتداء ملابس العمل الرسمية في الأماكن العامة يشمل حتى الظهور بها في وسائل الإعلام.وقال ، إنه بحسب النص الخاص بارتداء ملابس العمل، فإن الظهور بها خارج الأماكن المسموح بها يعد مخالفًا، بما فيها الظهور في وسائل الإعلام.أما فيما يخص الظهور في منصات التواصل الاجتماعي، فأشار إلى أن هناك احتمالين، أولهما: طابع تجاري تسويقي، وهذا مخالف.أما الأمر الثاني، فأوضح العتيبي أنه توعوي تثقيفي في القنوات الرسمية الموافق عليها؛ لأن استخدام البالطو يؤدي إلى إيصال الرسالة التوعوية، بشرط موافقة وزارة الصحة.وأوضح مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، أن فرق الالتزام التابعة للوزارة تباشر التأكد من تطبيق الضوابط الخاصة بارتداء الزي الطبي في جميع مناطق المملكة.