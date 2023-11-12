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مسؤول أممي: لا يوجد أي مبرر لاستهداف المستشفيات في غزة

غزة
الحرب على غزة
أ أ

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، عقب استهداف القوات الإسرائيلية لمستشفى الشفاء أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للأعمال العدائية في مرافق الرعاية الصحية.اضافة اعلان
وحرمان المستشفيات من الطاقة والغذاء والماء، وإطلاق النار على المرضى والمدنيين الذين يحاولون الفرار.


حماية خاصة للمستشفيات من القانون الدولي

 وأشار إلى أن المستشفيات لها حماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأنه يجب أن تتخذ أي عملية عسكرية حول المستشفيات أو داخلها خطوات لحماية المرضى والعاملين الطبيين وغيرهم من المدنيين المحميين.
 وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، عن تكثيف القصف الإسرائيلي والهجمات البرية حول المستشفيات في مدينة غزة، حيث أصيب العديد منها بشكل مباشر.


إطلاق النار على المدنيين أثناء الفرار

كما تم إطلاق النار على المدنيين أثناء محاولتهم الفرار من مستشفى الشفاء، وانقطعت الكهرباء عن مستشفى الشفاء والمستشفى الإندونيسي بعد نفاذ الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، كما تعطلت مولدات الكهرباء في مستشفى القدس.
 وبيّن أنه بلغت حصيلة القتلى منذ بدء الصراع أكثر من 192 شخصًا من الطواقم الطبية، و101 من موظفي الأونروا، كما قتل 18 من أفراد الدفاع المدني الفلسطيني و44 صحفيًا فلسطينيًا.


استمرار فرار عشرات الآلاف 

وأوضح أن استمرار فرار عشرات الآلاف من النازحين داخليًا من الشمال إلى الجنوب، فيما يكافح مئات الآلاف الذين بقوا للحصول على الضروريات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة.
ويثير استهلاك المياه من مصادر غير آمنة مخاوف جدية بشأن الجفاف وانتشار الأمراض المنقولة.

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