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مزايا تأشيرة المرور للزيارة للقادمين إلى المملكة جوًا

التأشيرة الالكترونية
تأشيرة المررو لزيارة المملكة جوًا
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استعرضت وزارة الحج على صفحتها الرسمية في "إكس" مزايا تأشيرة المرور للزيارة للقادمين إلى المملكة جواً.

مزايا تأشيرة المرور لزيارة المملكة جوًااضافة اعلان

وأكدت الوزارة على أن التأشيرة لها الكثير من المزايا من أهمها:
1ـ أداء نسك العمرة
2 -زيارة المسجد النبوي
3 -تصدر مجاناً وبشكل مباشر عند الحجز عبر الخطوط السعودية أو طيران ناس
4 -صالحة لغاية 90 يوم
5 -تتيح الإقامة لمدة 4 أيام
6ـ تسهل التنقل بين مدن المملكة

وزارة الخارجية تطلق تأشيرة إلكترونية جوًا

وكانت وزارة الخارجية قد أطلقت خدمة إصدار "تأشيرة إلكترونية" للقادمين جوا، بهدف تيسير القدوم إلى المملكة لجميع الأغراض، وتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول.
وقالت الوزارة إن التأشيرة تسمح للعابرين والراغبين بالدخول إلى المملكة من أجل أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، بالإضافة إلى التنقل وحضور الفعاليات المختلفة".

كيفية الحصول على تأشيرة المرور للزيارة

وأوضحت الوزارة أنه للحصول على التأشيرة من خلال التقدم بطلب تأشيرة المرور للزيارة "جوا" عبر المنصات الإلكترونية التابعة للخطوط الجوية السعودية، والناقل الجوي "طيران ناس".
ويتم تمريرها آليا إلى المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، لمعالجة وإصدار التأشيرة الرقمية بشكل فوري وإرسالها للمستفيد عبر البريد الإلكتروني.

تصدر تأشيرة الزيارة مجاني وفوري

وأفادت بأن تأشيرة المرور للزيارة ستصدر بشكل مجاني وفوري مع تذكرة السفر، وتمتد صلاحيتها إلى 3 أشهر والإقامة بالمملكة لمدة 4 أيام.
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية إبراهيم بن سلمان الكشي إن "إطلاق هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى شركات الطيران يعتبر من مخرجات برنامج التحول الرقمي على مستوى المملكة بشكل عام.

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