الجمعة، 14 رجب 1445 ، 26 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مرور جدة يعلن فتح الحركة المرورية على طريق الكورنيش من "فقيه أكواريوم"

مرور المدينة الموة
مرور حدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت المديرية العامة للمرور بجدة على أنه قد تم فتح الحركة المرورية على طريق الكورنيش من فقيه أكواريوم باتجاه الشرق.
اضافة اعلان

إعادة فتح الحركة المرورية على طريق الكورنيش

وكانت أعلنت المديرية العامة للمررو بجدة استمرار تحويل الحركة المرورية على طريق الكورنيش من فقيه أكواريوم باتجاه الشرق، نظرًا للظروف الجوية بالمحافظة.

إجراءات تجديد الرخصة خصوصي

وكانت الإدارة العامة للمرور حددت خطوات وإجراءات ومتطلبات تجديد الرخصة الخصوصي عبر منصة أبشر.
وأوضح "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن تجديد الرخصة خصوصي يستلزم القيام بهذه الخطوات التالية:
- سداد الرسوم.
- سداد المخالفات.
- إجراء الفحص الطبي.
- كما يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر.

رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات

وأوضح المرور رسوم تجديد رخصة القيادة لبعض أنواع المركبات في المملكة، كالآتي:

1 - رخصة سير خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

2 - رخصة سير نقل خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

3 - رخصة سير حافلة خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

4 - رخصة سير سيارة أجرة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

5 - رخصة سير نقل عام

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

6 - رخصة سير حافلة عامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

اقرأ أيضا

تعرف على نسبة ضريبة القيمة المضافة على التأجير التجاري والحد الإلزامي للتسجيل

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على الرياض وعدة مناطق حتى الصباح

الدفاع المدني يخلي سكان مبنى إثر حريق شب فيه بالدمام

عاجل.. بشرى من "سكني" لزوجات الموقوف خدماتهم.. التفاصيل

تحذير من "الأرصاد" بشأن فرص تساقط الثلوج على تبوك

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

مرور جده 8:02 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل من مرور جدة حول حركة السير على طريق الكورنيش

أخبار السعودية 4:55 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

أخبار السعودية.. 17 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء وبشرى حول قيمة الثروات المعدنية بالمملكة

المرور1 2:23 م الأحد، 07 يناير 2024

تحذير من المرور.. 3 مخالفات للمشاة عند عبور الطرق

أخبار السعودية 5:02 م الأربعاء، 03 يناير 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. المرور يحذر من غرامة كبيرة وصرف حساب المواطن للمبتعثين بشروط

اقرأ أيضا

819781-1981396647
8:53 م الجمعة، 26 يناير 2024

أمن الطرق يعلن فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين بعد توقف الأمطار

تنزيل
8:34 م الجمعة، 26 يناير 2024

المملكة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

مرور جده
8:02 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل من مرور جدة حول حركة السير على طريق الكورنيش

علم السعودية
7:28 م الجمعة، 26 يناير 2024

المملكة تتصدر دول العالم في ثقة المواطنين بحكوماتهم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضباب - شبوره - الطقس
10:02 م الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على الرياض وعدة مناطق حتى الصباح

تنزيل
8:34 م الجمعة، 26 يناير 2024

المملكة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

الضمان الاجتماعي
7:29 م الجمعة، 26 يناير 2024

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

حساب مواطن
7:22 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

العالم فى اسبوع
6:02 م الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. العالم في أسبوع.. عطلة العيدين للموظفين الحكوميين وخدمات تعليمية لمستفيدي الضمان

صندوق الاستثمارات العامة1
5:52 م الجمعة، 26 يناير 2024

"الاستثمارات العامة" يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار