مرور جدة يعلن فتح الحركة المرورية على طريق الكورنيش من "فقيه أكواريوم"

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أكدت المديرية العامة للمرور بجدة على أنه قد تم فتح الحركة المرورية على طريق الكورنيش من فقيه أكواريوم باتجاه الشرق.

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إعادة فتح الحركة المرورية على طريق الكورنيش



إجراءات تجديد الرخصة خصوصي



رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات



1 - رخصة سير خاصة



2 - رخصة سير نقل خاصة



3 - رخصة سير حافلة خاصة



4 - رخصة سير سيارة أجرة



5 - رخصة سير نقل عام



6 - رخصة سير حافلة عامة



وكانت أعلنت المديرية العامة للمررو بجدة استمرار تحويل الحركة المرورية على طريق الكورنيش من فقيه أكواريوم باتجاه الشرق، نظرًا للظروف الجوية بالمحافظة.وكانت الإدارة العامة للمرور حددت خطوات وإجراءات ومتطلبات تجديد الرخصة الخصوصي عبر منصة أبشر.وأوضح "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أن تجديد الرخصة خصوصي يستلزم القيام بهذه الخطوات التالية:- سداد الرسوم.- سداد المخالفات.- إجراء الفحص الطبي.- كما يمكن تجديدها عن طريق الحساب الخاص بك في بوابة أبشر.وأوضح المرور رسوم تجديد رخصة القيادة لبعض أنواع المركبات في المملكة، كالآتي:تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.