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صحيفة تواصل الالكترونية

مرور جدة يحذر: لن نسمح بهذه التجاوزات في اليوم الوطني

المرور1
مرور جدة
أ أ
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دعا مرور محافظة جدة الجميع للتعبير عن فرحتهم باليوم الوطني الذي يحمل تاريخ الوطن بما يناسبه من واقع حضاري يعكس الرقي الذي وصل إليه الوطن وأبناؤه.اضافة اعلان
وحذرت إدارة المرور المواطنين والمقيمين من الإخلال بالأنظمة المرورية في اليوم الوطني، وأكد ضرورة التقيد بالأنظمة المرورية وعدم تجاوزها بما يعوق حركة السير والانسياب المروري.


هذه المخالفات ممنوعة

وأكدت على أنه لن يسمح بالتجاوزات المرورية وارتكاب المخالفات كطلاء المركبات بالألوان أو تغطية المركبات تغطية كاملة بالأعلام والصور، مما يؤدي إلى حجب الرؤية لمن بداخل المركب.
وأضافت إدارة المرور أنها لن تسمح بإزالة اللوحات وكتابة اليوم الوطني في موقع اللوحة، أو تشغيل الموسيقى الصاخبة بأصوات عالية أثناء سير المركبات أو التجمعات في المناطق غير المسموح بها.


المرور يشارك الجميع فرحته العظيمة

مشيره إلى أن إدارة المرور تشارك الجميع فرحته العظيمة، وتساهم أيضاً في تحقيقها من خلال عملها على توفير السلامة المرورية، وإعطاء أقصى درجات الانسيابية لأهالي جدة وزائريها.
إضافة إلى وضع خطة ميدانية يشارك فيها كل منسوبي إدارة مرور محافظة جدة، مع تسخير كل الإمكانيات لإنجاح الخطة المرورية، وتغطية كل المحاور المهمة داخل المحافظة، مع التركيز على المحاور التالية:


تغطية هذه المحاور

1-شارع الأمير محمد بن عبد العزيز.
2-وطريق الملك عبد العزيز.
3-ومنطقة الكورنيش الشمالي.
4-وطريق المدينة.
5-وطريق الحرمين.
6-ومنطقة أبحر.
7-وشارع حراء.
8-ومنطقة الكورنيش الأوسط.


إرباك الحركة المرورية

وبينت أن مرور محافظة جدة لن يكون عائقاً في تحقيق الفرحة بهذا اليوم، وفي نفس الوقت لن تسمح بالتجاوزات التي من شأنها إرباك الحركة المرورية.

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