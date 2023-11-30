الخميس، 16 جمادى الأولى 1445 ، 30 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مروج خضراء.. شاهد كيف تحولت عسير إلى لوحة خضراء نتيجة الأمطار

GAIK5ejWgAA-6Ry
الأمطار تحول عسير لمروج خضراء
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أسهمت الأمطار التي هطلت على منطقة عسير خلال الأسابيع الماضية , في اكتساء الأرض بالغطاء النباتي الكثيف, مما وفر كميات كبيرة من الغذاء والمأوى للكائنات الحية والمواشي.اضافة اعلان


جمال الطبيعية تحول إلى بساط أخضر

 وأظهرت جولة مصورة لـ"واس" في السهول الواقعة بين محافظتي المجاردة وبارق - شمال غرب منطقة عسير - والمعروفة محليا بـ" خبت آل حجري", جمال الطبيعية التي تحولت إلى بساط أخضر.


 يذكر أن سهول تهامة عسير تعدّ من أخصب المواقع زراعيًا وبيئيًا , وتحتوي على عشرات الأنواع من النباتات والحيوانات البرية التي تعزز التوازن البيئي.

أمانة عسير تعيد تأهيل وتطوير 11 حديقة

في الوقت مفسه، أعادت أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية بيشة تأهيل وتطوير 11حديقة، ودعمها بالمرافق والخدمات المختلفة بمساحة إجمالية تجاوزت 90 ألف م2.


 وأوضحت الأمانة، أن المشاريع تتضمن إعادة تأهيل وتطوير حديقة الضيافة، والحديقة المجاورة للبلدية، وحديقة مخطط 217، ومخطط 134، وحديقة الخالدية، وحدائق حي المطار، والحديقة المجاورة لمبنى التعليم.

حالة مطرية على محافظات عسير

وعلى مدار أيام تعرضت منطقة عسير لتساقط أمطار غزيرة شملت محافظات “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

اقرأ أيضا

0--8-
11:43 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445

اسعار العملات3
10:30 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

أسعار العملات اليوم الخميس.. اليورو يسجل 4.12 ريال

درجات الحرارة - الشتاء
10:25 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

الصغرى 6 درجات.. استمرار انخفاض درجات الحرارة المسجلة بالمملكة

أهم 10
9:30 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. صرف معاش الضمان الاجتماعي واستحقاقات مستفيدي نظام التأمينات

اقرأ أيضا

مغادرة الطائرة الإغاثية الـ 24 لدعم متضرري غزة

دفعة سيارات إسعاف سعودية في طريقها إلى غزة عبر معبر رفح

عاجل.. اليوم.. إيداع المعاشات لمستفيدي نظام التأمينات

رصد مقترحات الاستفادة من كفاءات كبار السن

عاجل.. بدء صرف معاش الضمان الاجتماعي مضافًا إليه دعم الحقيبة المدرسية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أمطار المملكة 10 11:12 ص الجمعة، 17 نوفمبر 2023

إنذار برتقالي.. تنبيه عاجل من أمطار على مكة وهذه المناطق حتى 10 مساءً

67876876 3:42 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

الآن.. شاهد أمطار غزيرة وسيول جارية تملأ شوارع الدمام

images 3:14 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

أبها بالمقدمة.. تعرف على أعلى المدن تسجيلًا للأمطار بالمملكة

Capture 1:06 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

تساقط أمطار غزيرة على الزلفي مع سيول النبهانية في الرياض (فيديو)

اقرأ أيضا

GAJ0AO8WIAAhlxW
7:35 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

"الحصيني" يبشر بأجواء مناسبة للتنزه بطقس إجازة الأسبوع ويحذر من هذا الأمر

طقس مستقر في المملكة
7:15 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. استقرار حالة الطقس على معظم مناطق المملكة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
6:38 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

توفر عشرات الآلاف من الوظائف.. 433 جمعية تعاونية بالمملكة

رياح متربة
5:20 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. تحذير من أتربة مثارة على الرياض و3 مناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

0--8-
11:43 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة معرفة أسباب عدم الأهلية في الضمان الاجتماعي 1445

سكني
11:49 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

في المملكة.. 970 ألف وحدة سكنية فارغة وفلل لا تُسكن إلا 19يومًا

الضمان الاجتماعي
10:14 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة قيمة الراتب المستحق 1445

أهم 10
9:30 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عاجل.. 10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. صرف معاش الضمان الاجتماعي واستحقاقات مستفيدي نظام التأمينات

تنزيل (1)
9:03 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

عملاق الدبلوماسية.. وفاة هنري كيسنجر "عرّاب السياسة" الأمريكية عن 100 عام

اكسبو1
8:32 ص الخميس، 30 نوفمبر 2023

اقتصاديون: إكسبو 2030 يعزز اقتصاد المملكة بأكثر من 50 مليار دولار