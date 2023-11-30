مروج خضراء.. شاهد كيف تحولت عسير إلى لوحة خضراء نتيجة الأمطار

أ أ
أسهمت
الأمطار التي هطلت على منطقة عسير خلال الأسابيع الماضية , في اكتساء الأرض
بالغطاء النباتي الكثيف, مما وفر كميات كبيرة من الغذاء والمأوى للكائنات الحية
والمواشي.
جمال
الطبيعية تحول إلى بساط أخضر وأظهرت جولة مصورة لـ"واس" في السهول
الواقعة بين محافظتي المجاردة وبارق - شمال غرب منطقة عسير - والمعروفة محليا
بـ" خبت آل حجري", جمال الطبيعية التي تحولت إلى بساط أخضر.
يذكر أن سهول تهامة عسير تعدّ من أخصب المواقع زراعيًا وبيئيًا , وتحتوي على عشرات الأنواع من النباتات والحيوانات البرية التي تعزز التوازن البيئي.
أمانة
عسير تعيد تأهيل وتطوير 11 حديقةفي الوقت مفسه، أعادت
أمانة منطقة عسير ممثلة في بلدية بيشة تأهيل وتطوير 11حديقة، ودعمها بالمرافق
والخدمات المختلفة بمساحة إجمالية تجاوزت 90 ألف م2.
وأوضحت الأمانة، أن المشاريع تتضمن إعادة تأهيل وتطوير حديقة الضيافة، والحديقة المجاورة للبلدية، وحديقة مخطط 217، ومخطط 134، وحديقة الخالدية، وحدائق حي المطار، والحديقة المجاورة لمبنى التعليم.