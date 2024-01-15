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بهدف تفعيل دور القطاع الخاص

مركز "الغطاء النباتي" يوقع اتفاقية تعاون مع غرفة الرياض لنشر ثقافة التشجير

الغطاء النباتي
الاتفاقية تهدف إلى نشر ثقافة التشجير
أ أ
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وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مذكرة تعاون مع غرفة الرياض، بهدف نشر ثقافة التشجير، وتفعيل دور القطاع الخاص على أرض الواقع ليصبح فعالًا وذا أثر ملموس في التشجير وتمكينه لتنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء.اضافة اعلان
يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات التشجير ضمن مبادرة السعودية الخضراء. 

أهداف مذكرة التعاون

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون التدريبي والبحثي والتوعوي والتطوعي المتبادل بين الطرفين، ووضع إطار عملي في مجالات البحوث والدراسات والتدريب والتوعية والتطوع لتيسير تنفيذها، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بنشاطات الطرفين، وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات وإشراك القطاع الخاص في مبادرات التشجير.
كما يتطلع الطرفان من خلال المذكرة إلى تحديد الفرص الاستثمارية، وعرض التحديات وحلها بشكل دوري، والمشاركة في البرامج المجتمعية، والتعاون الإعلامي والترويجي، وتنفيذ التقارير والإصدارات والفعاليات والحملات، واقتراح الأفكار التي تسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية.

مجالات التعاون المشترك

وتتضمن مجالات التعاون المشترك بين المركز وغرفة الرياض تبادل الخبرات وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات، التي تعزز نشر ثقافة التشجير لدى القطاع الخاص، من خلال التطوع، والتدريب، والبحث، والتوعية المتبادلة، ودراسة مشاريع الأنظمة المحالة للغرفة وتقديم الملاحظات التطويرية عليها.
يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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