مركز "الغطاء النباتي" يناقش أبرز مهددات استدامة الأراك في جازان

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نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، اليوم الخميس، ورشة عمل متخصصة حول" تنمية وحماية أشجار الأراك".

وذلك بفندق نوفوتيل بجازان، بمشاركة ممثلي مختلف الإدارات والجهات والجمعيات ذات العلاقة.

عرض تعريفي عن المركز

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وتابع الحضور، عرضًا تعريفيًا عن المركز الذي يُعنى بتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء والحد من آثار التصحر لتحقيق الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد الطبيعية.إلى جانب الحفاظ على غابات ومراعي المملكة وإعادة تأهيلها وتنميتها بشكل مستدام، وتطوير المتنزهات الوطنية.كما تعرف المشاركون على دور المركز في ضبط المخالفات البيئية بكافة أشكالها.وتضمنت ورشة العمل محاور متخصصة حول "تنمية الأراك في منطقة جازان" والتعريف بأهمية أشجار الأراك التي تُنتج السواك ونبات الكباث.فضلاً عن إسهامها في تعزيز جودة الحياة وتحسين الصحة العامة والترفيه والترويح عن النفس، ودورها في تثبيت الرمال، وكذلك فوائدها الدينية لأهمية السواك، إلى جانب حالة الأراك في منطقة جازان وأبرز مهددات استدامة الأراك.

مكافحة النباتات الغازية





وتابع الحضور كذلك عرضًا تعريفيًا عن دور المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في مكافحة النباتات الغازية من خلال رصد ومكافحة النباتات الدخيلة والغازية للبيئة المحلية ومعالجة تأثيراتها السلبية على التربة والبيئة الزراعية في المملكة.

كما تضمنت الورشة نقاشات وآراء من قبل المشاركين حول أشجار الأراك وتنميتها واستثمارها والطرق المثلى لاستدامتها وتجاوز مهدداتها ، بمشاركة عدد من المختصين بالمركز.

يشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها.

فضلاً عن الكشف عن التعدّيات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.



