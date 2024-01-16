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مركز "الغطاء النباتي" يزرع 150 ألف شجرة محلية في متنزه الطائف الوطني بسيسد

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متنزه الطائف الوطني بسيسد
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أنهى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر مشروع زراعة 150 ألف شجرة محلية في متنزه الطائف الوطني بسيسد في محافظة الطائف، من أنواع: "السدر، والطلح، والسيال، والضهياء، والسلم".


البرنامج الوطني للتشجير  وزراعة 10 مليارات شجرة

وأوضح أن ذلك يأتي بالإضافة إلى النباتات الرعوية: "الشث، والحناء"، ضمن أعمال البرنامج الوطني للتشجير لزراعة 10 مليارات شجرة، وتحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
يتوزع المشروع في 8 مواقع متفرقة من مساحة المتنزه البالغة نحو 28 مليون متر مربع، حيث يعد من أكبر المتنزهات البرية في منطقة مكة المكرمة ومن أقدم المتنزهات على مستوى المملكة، وتبلغ أعمار الأشجار من سنتين إلى سنتين ونصف، تروى جميعها باستخدام المياه المعالجة.
ويقع المتنزه، الذي افتتح عام 1420ه ، شمال شرق محافظة الطائف، وارتبط اسمه بسد سيسد الأثري، ولا يبتعد عن وسط الطائف سوى 15 كيلومترًا ويعد من المعالم السياحية المميزة الغنية بالطبيعة الخلابة، حيث يبرز كمحمية طبيعية محاطة بالجبال تكسوها الأشجار الكثيفة والمساحات الخضراء الشاسعة.


17 فرصة استثمارية مؤقتة 

وبهدف تطوير المتنزه وتعزيز الاستثمار والخدمات المقدمة للجمهور، طرح مركز "الغطاء النباتي"؛ 17 فرصة استثمارية مؤقتة على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر، بالإضافة إلى أكثر من مبادرة مجتمعية وتطوعية للتشجير والتنظيف وغيرها، كما يستقبل المتنزه محبي التخييم والكرفانات بصورة سنوية.

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تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها 

 يشار إلى أن المركز، يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.

 

 


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