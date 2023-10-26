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مركز الإسناد الطبي المشترك يقدم مساعدات طبية للمستشفيات الميدانية في اليمن

2023-10-26_17-06-57
مبادرات قوات التحالف لعمليات إعادة الأمل
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سلّم مركز الإسناد الطبي المشترك بالقوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس، مساعداتٍ تمثلت في 12 طبلية من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية والحيوية، وتأتي هذه المبادرة استجابةً للحاجة الملحة لدعم القطاع الصحي في اليمن، خاصةً في ظل التحديات التي يواجهها نتيجة للظروف الراهنة. اضافة اعلان



وسيستفيد من هذا الدعم عدة مستشفيات سعودية ميدانية تعمل داخل الأراضي اليمنية، كما سيتم توجيه جزء من هذه المساعدات لمستشفى باصهيب العسكري والمركز الطبي لقوات درع الوطن بالعاصمة المؤقتة عدن.



يُذكر أن هذه الجهود تأتي ضمن مبادرات قوات التحالف لعمليات إعادة الأمل التي تقودها المملكة العربية السعودية، وتهدف هذه العمليات بشكلٍ أساسي، إلى دعم وتعزيز الاستقرار في اليمن وتقديم الدعم اللازم للشعب اليمني في مختلف المجالات ومن أبرزها القطاع الصحي، حيث تعمل المملكة جاهدةً على تقديم الدعم اللازم لضمان وصول الخدمات الطبية لأكبر شريحة ممكنة من المواطنين اليمنيين.


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