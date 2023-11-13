مركز إدارة الأزمات يوجه تحذيرا لسكان مكة

أ أ

دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.



هطول أمطار

وبين أن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة - الطائف - الجموم - الكامل - أضم - العرضيات - ميسان - جدة- بحرة- رابغ- خليص- الليث- القنفذة)، وذلك ابتداء من يوم غد إلى يوم الخميس المقبل تشتد غزارتها يومي (الثلاثاء) و (الأربعاء). اضافة اعلان

بدورها أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، مهيبة بالجميع بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات كافة .. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها ارجاء البلاد.