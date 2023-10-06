مرسوم ملكي بتعديل نظام براءات الاختراع

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أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسومًا ملكيًا بتعديل نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. اضافة اعلان

وتضمنت التعديلات التي نشرتها الجريدة الرسمية "أم القرى" اليوم الجمعة:

1- إضافة تعريفين إلى المادة (الثانية) من النظام، بالنص الآتي:

أ- اتفاق لاهاي: وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي في شأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية لسنة (1999م).

ب- المنظمة: المنظمة العالمية للملكية الفكرية.





المادة (الثامنة عشرة) من النظام



المادة (التاسعة عشرة) من النظام



وشملت التعديلات، المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:«أ- يستحق على طلب الحماية، أو وثيقة الحماية، مقابل مالي سنوي -طبقاً للجدول المرافق لهذا النظام- يجب سداده في بداية كل سنة، اعتباراً من السنة التالية لتاريخ إيداع الطلب، عدا المقابل المالي السنوي لطلبات وشهادات النماذج الصناعية الدولية المودعة وفقاً لاتفاق لاهاي فيكون تحصيله كل خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيداع الطلب الدولي.وإذا لم يقم مقدم الطلب، أو مالك الوثيقة، بسداده في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاقه، استحق عليه مقابل مالي مضاعف. فإذا لم يقم بسداده بعد إنذاره، خلال الثلاثة الأشهر التالية لانقضاء الثلاثة الأشهر الأولى، سقط الطلب، أو وثيقة الحماية، ويسجل ذلك في السجل، ويعلن عنه في النشرة.ب- يجوز لمقدم الطلب، بعد دفعه المقابل المالي المقرر لثلاث سنوات دون أن يمنح الحماية، تأجيل سداد المقابل المالي للسنوات اللاحقة حتى صدور قرار منح وثيقة الحماية».كما تضمنت التعديلات، الفقرة (د) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:«د- مدة حماية شهادة النموذج الصناعي (خمس عشرة) سنة من تاريخ إيداع الطلب».4- إضافة مادة إلى النظام يكون ترتيبها (الستين مكرر)، بالنص الآتي:«1- تخضع الطلبات الدولية لتسجيل النماذج الصناعية للمعالجة وفقاً لأحكام اتفاق لاهاي ولائحته التنفيذية.2- يتمتع النموذج الصناعي -المسجل وفقاً لاتفاق لاهاي، وعينت المملكة ضمن البلدان المطلوبة حمايته فيها، ولم ترفض الهيئة التسجيل خلال مهلة الرفض- بالحقوق نفسها التي تتمتع بها النماذج الصناعية المسجلة وفقاً لهذا النظام، ويكون للنشر بشأنه أثر النشر نفسه الناشئ تطبيقاً لهذا النظام.وتحدد اللائحة الشروط والأحكام والإجراءات الخاصة بذلك».ووجه خادم الحرمين، سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ المرسوم.