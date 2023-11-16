مذهل.. شاهد سيول واسعة النطاق في الحدود الشمالية

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بالتزامن مع الحالة المطرية القوية التي تشهدها المملكة،
جرت السيول على نطاق واسع في خبراء أم خنصر نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على
منطقة الحدود الشمالية.
سيول واسعة النطاق في الحدود الشماليةوأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي،
كيف انتشرت وجرت السيول على أوسع نطاق في أم خنصر نتيجة أمطار الحدود الشمالية
الغزيرة.
🔴 فيديو— طقس (@tqqs) November 16, 2023
سيول واسعة النطاق على خبراء ام خنصر #الحدود_الشمالية
الخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
16 نوفمبر 2023 م#وسم١٤٤٥
من | راصد الشمال
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