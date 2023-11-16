مذهل.. شاهد سيول واسعة النطاق في الحدود الشمالية

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بالتزامن مع الحالة المطرية القوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول على نطاق واسع في خبراء أم خنصر نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على منطقة الحدود الشمالية. اضافة اعلان





سيول واسعة النطاق في الحدود الشمالية





سيول واسعة النطاق على خبراء ام خنصر

الخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

16 نوفمبر 2023 م

من | راصد الشمال

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. pic.twitter.com/FRNqOhufXW 🔴 فيديوسيول واسعة النطاق على خبراء ام خنصر #الحدود_الشمالية الخميس ٢ جمادى الأول ١٤٤٥هـ16 نوفمبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | راصد الشمال November 16, 2023

أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطق



رياح نشطة وأمطار وزخات البرد



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف انتشرت وجرت السيول على أوسع نطاق في أم خنصر نتيجة أمطار الحدود الشمالية الغزيرة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.