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مذهل.. شاهد سيول واسعة النطاق في الحدود الشمالية

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سيول الحدود الشمالية
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بالتزامن مع الحالة المطرية القوية التي تشهدها المملكة، جرت السيول على نطاق واسع في خبراء أم خنصر نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة على منطقة الحدود الشمالية.اضافة اعلان

سيول واسعة النطاق في الحدود الشمالية

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف انتشرت وجرت السيول على أوسع نطاق في أم خنصر نتيجة أمطار الحدود الشمالية الغزيرة.

أمطار غزيرة وجريان السيول على هذه المناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، والقصيم.

رياح نشطة وأمطار وزخات البرد

كما ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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