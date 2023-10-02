مدينة الملك عبدالله تحصد المركز الثالث في فئة المدن الطبية

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حصلت مدينة الملك عبد الله الطبية اليوم، على المركز الثالث في فئة المدن الطبية في المملكة.
مبادرة
اختبار سلامة المرضى الإلكترونيأطلقت
مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ، مبادرة
اختبار سلامة المرضى الإلكتروني، وذلك ضمن مبادرات لجنة سلامة المرضى وإدارة الجودة
بالتعاون مع عدد من الإدارات التي شملت:
- إدارة الصيدلية.
- إدارة مكافحة العدوى.
- لجنة الأهداف العالمية لسلامة المرضى.
- الشؤون الأكاديمية لموظفي الكادر الصحي المرتبط داخلياً بنظام الخدمات الإدارية، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.
ويُجرَى هذا الاختبار سنوياً بشكل إلزامي لجميع الكادر الصحي في المدينة الطبية، مع توفر مواد تعليمية تخص جميع جوانب سلامة المرضى يتم الاطلاع عليها قبل البدء في الاختبار.
تطابق جودة ومعايير سلامة المرضى
وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد حسين أن هذا الاختبار يستهدف جميع مقدمي الرعاية الصحية بالمدينة الطبية من موظفين ومتدربين ومتطوعين، بغرض ضبط الممارسات الإكلينيكية لتطابق جودة ومعايير سلامة المرضى.