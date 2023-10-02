الإثنين، 17 ربيع الأول 1445 ، 02 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مدينة الملك عبدالله تحصد المركز الثالث في فئة المدن الطبية

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مدينة الملك عبدالله تحصل على المركز الثالث
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حصلت مدينة الملك عبد الله الطبية اليوم، على المركز الثالث في فئة المدن الطبية في المملكة.

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مبادرة اختبار سلامة المرضى الإلكتروني

أطلقت مدينة الملك عبد الله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ، مبادرة اختبار سلامة المرضى الإلكتروني، وذلك ضمن مبادرات لجنة سلامة المرضى وإدارة الجودة بالتعاون مع عدد من الإدارات التي شملت:
-  إدارة الصيدلية.
- إدارة مكافحة العدوى.
- لجنة الأهداف العالمية لسلامة المرضى.
- الشؤون الأكاديمية لموظفي الكادر الصحي المرتبط داخلياً بنظام الخدمات الإدارية، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة.
 ويُجرَى هذا الاختبار سنوياً بشكل إلزامي لجميع الكادر الصحي في المدينة الطبية، مع توفر مواد تعليمية تخص جميع جوانب سلامة المرضى يتم الاطلاع عليها قبل البدء في الاختبار.

تطابق جودة ومعايير سلامة المرضى


 وأوضح المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الدكتور وليد حسين أن هذا الاختبار يستهدف جميع مقدمي الرعاية الصحية بالمدينة الطبية من موظفين ومتدربين ومتطوعين، بغرض ضبط الممارسات الإكلينيكية لتطابق جودة ومعايير سلامة المرضى.

رفع مستوى معرفة الكادر الصحي

وأكد أن ذلك تم من خلال رفع مستوى معرفة الكادر الصحي في مختلف الجوانب المتعلقة بسلامة المرضى، التي ستعكس ثقافة المنشأة خلال تقديم الرعاية الطبية لتتحقق بذلك أحد مستهدفاتها من خلال التركيز على التميز في الخدمة وتحقيق أعلى مستوى للرعاية ذات القيمة وفق أفضل الممارسات الطبية المتماثلة مع المعايير المحلية CBAHI والدولية JCIA.

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