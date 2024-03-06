مدير عام الجوازات يفتتح المكتب التنسيقي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية

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افتتح مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أمس الثلاثاء ، المكتب التنسيقي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية في المديرية العامة للجوازات، بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل بن خالد الدبل.



دعم إنجاز المبادرات التطويرية:



رسوم تجديد الجواز لطفل عمره ٨ سنوات



رسوم تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنوات:



خطوات تجديد الجواز من خلال منصة أبشر



ويهدف المكتب لتقديم الدعم والمساندة في إنجاز المبادرات التطويرية الخاصة بالمديرية العامة للجوازات.ومؤخرًا، أصدرت المديرية العامة للجوازات، تنبيهًا بشأن السن القانوني لدخول دول الخليج من دون تصريح.وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أن السن القانوني الذي يسمح بالسفر بدون حمل تصريح سفر هو 21 سنة فأكثر.جاء ذلك خلال رده على استفسار أحد المستفيدين بشأن عمر دخول دول الخليج من دون تصريح.في الوقت نفسه، كشف "الجوازات" أن رسوم تجديد الجواز هي 300 ريال للأطفال بعمر خمس سنوات، و600 ريال لعمر عشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.وبينت أن رسوم تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنوات تبلغ 300 ريال.وأكدت أنه يمكن سداد رسوم تجديد الجواز 5 سنوات بطريقتين، الأولى هي نظام المدفوعات الحكومية على منصة أبشر، والثانية هي نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك.ويتاح تجديد الجواز من خلال منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:1 - الدخول إلى منصة أبشر (من هنا).2 - اختيار خدماتي.3 - اختيار خدمات.4 - اختيار الجوازات.5 - اختيار تجديد جواز السفر السعودي.وأكدت منصة أبشر أنه يمكن تجديد الجواز 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز أقل من 21 عامًا، وفي تلك الحالة يشترط وجود هوية وطنية لأفراد الأسرة من عمر 12 إلى أقل من 21 عامًا.