الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مدير عام الجوازات يفتتح المكتب التنسيقي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية

الجوازات - جوازات - الرياض - مكاتب الجوازات بالرياض
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
افتتح مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أمس الثلاثاء ، المكتب التنسيقي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية في المديرية العامة للجوازات، بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل بن خالد الدبل.اضافة اعلان

دعم إنجاز المبادرات التطويرية:

ويهدف المكتب لتقديم الدعم والمساندة في إنجاز المبادرات التطويرية الخاصة بالمديرية العامة للجوازات.

ومؤخرًا، أصدرت المديرية العامة للجوازات، تنبيهًا بشأن السن القانوني لدخول دول الخليج من دون تصريح.
وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أن السن القانوني الذي يسمح بالسفر بدون حمل تصريح سفر هو 21 سنة فأكثر.
جاء ذلك خلال رده على استفسار أحد المستفيدين بشأن عمر دخول دول الخليج من دون تصريح.

رسوم تجديد الجواز لطفل عمره ٨ سنوات

في الوقت نفسه، كشف "الجوازات" أن رسوم تجديد الجواز هي 300 ريال للأطفال بعمر خمس سنوات، و600 ريال لعمر عشر سنوات، علمًا بأن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.

رسوم تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنوات:

وبينت أن رسوم تجديد الجواز السعودي لمدة 5 سنوات تبلغ 300 ريال.
وأكدت أنه يمكن سداد رسوم تجديد الجواز 5 سنوات بطريقتين، الأولى هي نظام المدفوعات الحكومية على منصة أبشر، والثانية هي نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك.

خطوات  تجديد الجواز من خلال منصة أبشر

ويتاح تجديد الجواز من خلال منصة أبشر من خلال الخطوات التالية:
1 - الدخول إلى منصة أبشر (من هنا).
2 - اختيار خدماتي.
3 - اختيار خدمات.
4 - اختيار الجوازات.
5 - اختيار تجديد جواز السفر السعودي.
وأكدت منصة أبشر أنه  يمكن تجديد الجواز 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز أقل من 21 عامًا، وفي تلك الحالة يشترط وجود هوية وطنية لأفراد الأسرة من عمر 12 إلى أقل من 21 عامًا.

اقرأ أيضا

صدور بيان ختامي للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

تكريم 30 خطاطا لكتابة المصحف بالمسابقة الدولية

هيئة الزكاة: إلغاء فاتورة ضريبة التصرفات العقارية آليا في هذه الحالة

عاجل.. أهم 10.. ضبط "متحرش جدة" وتنفيذ حكم الشرع في 5 مقيمين

مواعيد الدراسة خلال شهر رمضان في مدارس المدينة المنورة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أهم 10 10:03 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

عاجل.. أهم 10.. أسعار البصل تقفز بشكل قياسي وحقيقة الزيادة في دفعة فبراير من حساب المواطن

2024-02-07_18-52-05 11:02 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف.. موطن آمن لإكثار وإعادة توطين الكائنات المهددة بالانقراض

خادم الحرمين (11) 7:49 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جامبيا

أخبار السعودية 5:02 م الأربعاء، 07 فبراير 2024

أخبار السعودية.. تساؤل عن "زيادة" حساب المواطن والتأمين على العاملة المنزلية بعد إبرام العقد