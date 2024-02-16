مدير تعليم جدة تبشر الطلاب: اختبارات اليوم الأول مطمئنة

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أدى أكثر من 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص، صباح أمس الخميس، أول اختبارات لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ في مختلف المراحل الدراسية.





اختبارات اليوم الأول وتصحيحها ورصدها.. مطمئنة



توفير بيئة ملائمة للطلاب أثناء الاختبارات



تقديم خدمات التوعية الصحية خلال فترة الاختبارات



وأوضحت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، أن اختبارات اليوم الأول وأعمالها من تصحيح وتدقيق ورصد كانت مطمئنة.وجاءت الاختبارات وسط استعدادات مبكرة لتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلبة لأداء اختباراتهم بيسر، وتقديم العديد من خدمات التهيئة الإرشادية والتوعية الصحية خلال فترة الاختبارات.وقدّمت اللهيبي الشكر والتقدير لجميع منسوبي ومنسوبات مدارس تعليم جدة من الهيئة التعليمية والإدارية على عملهم الدؤوب والمثمر، راجية للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.