مدير التعليم المُستمر: هذه فوائد اعتماد 3 مدن سعودية جديدة ضمن مدن التعلّم العالمية

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كشف الدكتور يحيى آل مفرح، مدير عام الإدارة العامة للتعليم المُستمر عن فوائد اعتماد ثلاث مدن سعودية جديدة ضمن مدن التعلّم العالمية.





شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم



إسهامات المدن المنضمة لشبكة اليونسكو العالمية



وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" أمس، عن اعتماد ثلاث مدن سعودية جديدة للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم، وهي: المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، ومحافظة الأحساء.وقال آل مفرح في مداخلة مع برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية": أصبح الآن لدينا خمسة مدن تعلّم بالمملكة ضمن شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم".وأضاف أن هذه المدن ستسهم في:تحقيق رؤية المملكة 2030 .في قيادة سياسات التعلّم مدى الحياة من خلال تنفيذ ودعم المبادرات المحليةإبراز الدور الحضاري للمملكة وللوطن على المستويات العالمية وفي كافة المحافل الدولية.في برنامج جودة الحياة وتنمية، وبناء الشراكات الإستراتيجية مع بقية المدن التعليمية، وهي شبكة تحتوي على مجموعة من المدن المنتشرة في مختلف القارات.في حضور مؤتمرات وندوات الشبكة العالمية لمدن التعلم والاستفادة من الخبرات بين المدن الأعضاء وتشارك المعرفة.زيادة فرص العمل وتأهيل المواطنين لسوق العمل.تعزيز الجودة والتميز والريادة في التعليم.مواكبة التوسع في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات وبخاصة في المجال التعليمي.