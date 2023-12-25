الإثنين، 12 جمادى الثانية 1445 ، 25 ديسمبر 2023

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مدني جدة يخمد حريقاً في حي قويزة

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الدفاع المدني
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باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الإثنين، حريقًا اندلع في مستودع بحي قويزة، دون تسجيل أي إصابات ولله الحمد.

إخماد حريق في مكةاضافة اعلان


وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني بمكة المكرمة، عن إخماد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، دون إصابات - ولله الحمد.
ونشر حساب الدفاع المدني عبر منصة "إكس" فيديو يظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.

ومؤخرًا، قام الدفاع المدني بمحافظة ضرماء بتحرير إصبع شخص علق في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

إخماد حريق في الدمام


كما باشرت فرق الدفاع المدني في الدمام، حريقا في أحد المستودعات.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني : "إن مدني الدمام أخمد حريقًا في مستودع، إضافة إلى أعمال التبريد، ولا إصابات"

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