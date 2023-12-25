مدني جدة يخمد حريقاً في حي قويزة

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باشرت فرق الدفاع المدني، مساء اليوم الإثنين، حريقًا اندلع في مستودع بحي قويزة، دون تسجيل أي إصابات ولله الحمد.





إخماد حريق في مكة اضافة اعلان



إخماد حريق في الدمام



وقبل أيام، أعلن الدفاع المدني بمكة المكرمة، عن إخماد حريقًا في شقة بعمارة سكنية، دون إصابات - ولله الحمد.ونشر حساب الدفاع المدني عبر منصة "إكس" فيديو يظهر جهود رجال الدفاع المدني في إخماد الحريق.ومؤخرًا، قام الدفاع المدني بمحافظة ضرماء بتحرير إصبع شخص علق في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.كما باشرت فرق الدفاع المدني في الدمام، حريقا في أحد المستودعات.وقالت المديرية العامة للدفاع المدني : "إن مدني الدمام أخمد حريقًا في مستودع، إضافة إلى أعمال التبريد، ولا إصابات"