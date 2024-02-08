الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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مدني تبوك يخمد حريقاً في أحد المستودعات

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مدني تبوك
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باشرت فرق الدفاع المدني في تبوك، مساء اليوم الخميس، إخماد حريق اندلع في أحد المستودعات .

إخماد حريق في تبوك

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وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في منصة إكس، أن مدني تبوك تمكن من إخماد الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن الدفاع المدني بالمدينة المنورة تمكن من إخماد حريق محدود في تمديدات خارجية لوحدة تكييف محل تجاري بالمنطقة المركزية، ولا إصابات.

مخالف يمني سقط من جبل:

ومؤخرًا، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، بيانًا بشأن مخالف يمني سقط من جبل في جازان.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن إدارة مدني جازان تمكن من إنقاذ مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
وأكد أن المخالف اليمني سقط من منطقة جبلية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقل المقيمي اليمني إلى المستشفى

وبينت أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة للسيطرة على الموقف، مؤكدة أنه تم نقل المقيم الذي سقط من من مطقة جبلية إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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