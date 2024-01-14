"مدني الدمام" يواصل إخماد حريق حاويات ميناء الملك عبدالعزيز

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يواصل الدفاع المدني، إخماد حريق في حاويات بميناء الدمام، على ما أفادت مراسلة فضائية "الإخبارية".

وباشرت فرق الدفاع المدني، الحريق الذي اندلع في عدد من الحاويات داخل إحدى المستودعات الخارجية التابعة لميناء الملك عبدالعزيز اليوم. اضافة اعلان





تفاصيل الحادث



وفي التفاصيل، فقد تلقت مديرية الدفاع المدني بالدمام، بلاغًا حول الحريق الذي شب صباح اليوم، وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء للتعامل معه.وتسبب الحريق في انبعاث كميات كثيفة من الدخان الأسود الذي غطى سماء موقع الحادث.وقالت مديرية الدفاع المدني، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.