السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

مدرسة حكومية تطلب صورة من الهوية.. والأحوال المدنية تعلق

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
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أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه غير مسموح لأي مدرسة طلب صورة من الهوية الوطنية من أولياء الأمور.

بطاقة الهوية الوطنية

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جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مواطنة قالت فيه : "مدرسة ولدي طلبت صورة من الهوية هل مسموح أم ممنوع ؟ علما أن المدرسة حكومية؟".
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "غير مسموح، يتم الاطلاع على بياناتها وإعادتها لصاحبها ولا يتم تصويرها".

وفي وقت سابق، حددت وكالة وزارة الداخلية خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر بعد استلامها من من مؤسسة البريد السعودي "سبل".

وأوضحت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا" أنه يمكن للمستفيد بكل سهولة تفعيل الهوية الوطنية عبر حسابه في منصة أبشر.

خطوات الاستفادة من الخدمة:

- الدخول إلى منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.
- اختر الأحوال المدنية.
- اختر خدمات الهوية الوطنية.
- اختر تفعيل الهوية الوطنية.

شروط الصورة في خدمة تجديد الهوية الوطنية 

-خلفية بيضاء

-أبعاد الصورة (6 *4)

-توسيط الوجه داخل إطار الصورة

-أن لا يزيد حجم الصورة عن 1 ميجابايت

-صيغة الصورة  jpeg

خدمة التحقق من شهادة الميلاد 

في وقت سابق، أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية تمكن المواطنين والمواطنات والمقيمين من إمكانية التحقق من بيانات شهادة الميلاد إلكترونيا.

1-الدخول إلى منصة أبشر ثم خدماتي ثم استعلامات ثم الأحوال المدينة والتحقق من شهادة الميلاد.
2-إدخال رقم الهوية الوطنية / إقامة
3-إدخال تاريخ الميلاد
وأشارت الأحوال المدنية، إلى أن النظام يقوم باستعراض خدمة التحقق من شهادة الميلاد.

غرامة إصدار هوية بدل تالف

في وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بطاقة هوية وطنية بدل تالف للمره الثانية.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية على سؤال مستفيد استفسر بشأن صحة وجود غرامة حال إصدار هوية بطل تالف.
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "إنه يتم احتساب غرامة عند إصدار بدل تالف للمره الثانية ومقدارها ١٠٠ ريال، نسعد بخدمتك".
كذلك حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الحالات التي تسمح للمواطنين بتغيير صورة بطاقة الهوية الوطنية.

تغيير صورة الهوية الوطنية

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية تغيير صورة الهوية الوطنية.
وأجابت الأحوال المدنية بقولها: "يتم تغيير الصورة الشخصية في حال تم تجديد الهوية الوطنية أو بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية، نسعد بخدمتك".

ضوابط مهمة لتسجيل الأسماء

كذلك أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 5 ضوابط لاختيار وتسجيل الأسماء.
وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي:
1ـ جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد.
2ـ  يجوز تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب “السيد”.
3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم “المعروف بكذا”.
4ـ  لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة: “قمر الزمان”.
5 ـ  يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية “عبد الرسول”.

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