مدارس "تعليم الرياض" تواصل الاحتفاء بـ يوم التأسيس (فيديو)

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تواصل المدارس التابعة لإدارة التعليم بمنطقة الرياض، الاحتفال بيوم التأسيس، تحت شعار "يوم بدينا"

وتنظم المدارس برامج وفعاليات يشارك فيها الطلاب والطالبات ومنسوبو المدارس، تتضمّن العديد من البرامج والعروض الاحتفالية.





أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة يشاركون في الاحتفالات



يأتي ذلك بمشاركة أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة تستمر حتى الخميس المقبل.وعبر طلاب في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية" عن سعادتهم الغامرة بالمشاركة في الاحتفالات، آملين أن يمن الله على المملكة وشعبها بدوام الرخاء والأمن والاستقرار.ويحيي "يوم التأسيس" ذكرى تأسيس الدولة السعودية قبل حوالي ٣٠٠ عام، حين تولى الإمام محمد بن سعود حكم مدينة الدرعية في منتصف سنة ١٧٢٧