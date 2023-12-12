مخيف.. شاهد سحابة الرايس تشكل إعصارا قمعيا في المدينة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والطقس غير المستقر التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شكلت سحابة الرايس إاصراًا قمعيًا بشكل مخيف بمنطقة المدينة. اضافة اعلان

وأظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة الرايس المخيفة التي تشكل إعصار قمعي في المدينة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.





أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطق



انخفاض في درجات الحرارة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.ويلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.