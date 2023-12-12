مخيف.. شاهد سحابة الرايس تشكل إعصارا قمعيا في المدينة

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والطقس غير المستقر التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، شكلت سحابة الرايس إاصراًا قمعيًا بشكل مخيف بمنطقة المدينة.
وأظهرت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، سحابة الرايس المخيفة التي تشكل إعصار قمعي في المدينة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
أمطار رعدية وجريان السيول على هذه المناطقوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.
وأوضح أن الحالة متوقعة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة "تشمل الأجزاء الساحلية منها"، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.