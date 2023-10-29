مختص يقدم "روشتة نصائح" لمزراعي الرومان أثناء تساقط الأمطار

كشف المزارع سلطان المالكي عن أهم العمليات الزراعية الواجب اتباعها لخدمة محصول الرمان أثناء هطول الأمطار.





درجة الملوحة:



محاصيل زراعية:



وأضاف في مقطع فيديو توعوي: "عند تساقط الأمطار يجب اتخاذ بعض الإجراءات المهمة، أولا معرفة كمية الأمطار وهل ستكون كافية للري من عدمه ومتابعة الجدول الخاص بالري".وتابع: "في حال كانت الأمطار كميتها غزيرة يمكن تخطي مرحلة أو اثنين وإذا كانت خفيفة فيجب الاستمرار في الري لأن أي تأخر قد يحدث تشققا في الثمار".واستكمل: "إذا كانت المنطقة فيها ملوحة والتربة يوجد فيها ملوحة يجب الري حتى يتعدى الحوض ويتم غسيل الملوحة الموجودة، كما يجب متابعة عمليات المكافحة في حال كانت في نفس يوم الأمطار أو اليوم السابق لها قيفضل تكرار العملية بعد الأمطار مباشرة".وقال إنه يفضل مراقبة الإصابات الفطرية بعد الأمطار إذا دخل الجو رطوبة وحرارة.في وقت سابق، نصح الإرشاد الزراعي، المزارعين، باستخدام آلات الرش المناسبة لكل محصول، وذلك عند مكافحة الآفات.وقال الخبير الزراعي مصنت الشراري، إنه إذا كان هناك محاصيل زراعية كبيرة فيجب استخدام آلات رش كبيرة.وأضاف: "ليس من المنطق استخدام مرشة الظهر على مساحة كبيرة، لأنه في هذه الحالة سيكون هناك إهدار للوقت".وتابع: "في هذه الحالة يجب استخدام الآلة الكبيرة التي تعمل بالماتور وذلك لتغطية أكبر مساحة ممكنة".طريقة خاطئة:في وقت سابقن نصح الإرشاد الزراعي بتجنب تبريد الأدوية البيطرية عن طريق وضعها في ماء الشرب وذلك للأغنام والماعز.وأوضح أن هذه ممارسة خاطئة تؤثر سلبًا على فاعلية وتأثير هذه الأدوية.وأضاف أن تبريد الدواء بهذه الطريقة قد يؤدي إلى تخفيف تركيزه والتأثير على قدرته.