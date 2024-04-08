الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

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مختص بعلوم الفلك: قد يكون يوم غد المتمم لشهر رمضان لهذا السبب

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عبد العزيز المرمش
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قال المختص والمهتم بعلوم الفلك، عبد العزيز المرمش، إن غروب القمر سيسبق غروب الشمس اليوم الاثنين.

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مختص بعلوم الفلك: قد يكون يوم غد المتمم لشهر رمضان

وبين في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هذا يعني من خلال الحسابات العلمية الفلكية، أن يوم غدٍ المتمم لشهر رمضان.
وأكد أن ذلك وفقًا لتقويم أم القرى الذي تم تأسيسه بشكل علمي، وأنه لا يصح الرصد إلا مع إحداثيات مكة المكرمة ووقت غروب القمر، وأن يكون الاقتران "مركز غروب القمر"، قبل غروب الشمس.

اليوم.. لجان الترائي تبدأ تحري رؤية هلال شوال

يأتي هذا في وقت تبدأ لجان الترائي، اليوم الاثنين، عمليات تحري رؤية هلال شوال.

المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال شوال

وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال اليوم الاثنين.

نداء لمن يرى الهلال بالعين المجردة

 وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

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