مختص بعلوم الفلك: قد يكون يوم غد المتمم لشهر رمضان لهذا السبب

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قال المختص والمهتم بعلوم الفلك، عبد العزيز المرمش، إن غروب القمر سيسبق غروب الشمس اليوم الاثنين.
مختص
بعلوم الفلك: قد يكون يوم غد المتمم لشهر رمضان وبين
في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هذا يعني من خلال الحسابات العلمية
الفلكية، أن يوم غدٍ المتمم لشهر رمضان.
وأكد أن ذلك وفقًا لتقويم أم القرى الذي تم تأسيسه بشكل علمي، وأنه لا يصح الرصد إلا مع إحداثيات مكة المكرمة ووقت غروب القمر، وأن يكون الاقتران "مركز غروب القمر"، قبل غروب الشمس.
فيديو | المختص والمهتم بعلوم الفلك عبد العزيز المرمش: اليوم غروب القمر سيسبق غروب الشمس وهذا يعني بأن يوم غدٍ المتمم لشهر رمضان #الإخبارية pic.twitter.com/4RLWdqdokX— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 8, 2024