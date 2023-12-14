مختصون يؤكدون أهمية رفع مستوى مناهج اللغة العربية

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أكد مختصون أن تعليم المناهج الدراسية للغة العربية يتطلب شخصًا قادرًا على إدراك معنى المنهج الدراسي، والسياسة التعليمية في الدولة، أكثر من كونه عالمًا باللغة فقط. اضافة اعلان





كيف نقرأ العربية كهوية عالمية



تعزيز دراسة اللغة العربية كمحتوى



تحديات كبيرة في التعامل مع مناهج اللغة



تأهيل المعلم القادر على نقل المنهج للطالب



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جاء ذلك في الندوة الحوارية التي أقيمت في معرض جدة للكتاب، ضمن برنامجه الثقافي، بعنوان «كيف نقرأ العربية كهوية عالمية؟»، وفقا لـ "الوطن".وتحدث الباحث في اللغة العربية الدكتور بلال أورفلي لوضع الأدب العربي في الجامعات، حيث وصفه بالسيئ، قائلًا «حصر الأدب العربي في دوائر وأقسام اللغة الغربية، وغيابه عن الأقسام الأخرى جعله في معزل».مضيفًا: «المشكلة في الجامعات هي الأيديولوجيا واقتصار أهميتها ضمن نطاقات خاطئة، فمعظم المناهج تتوقف عند المستوى المتوسط، وعلينا أن نعزز دراسة العربية كمحتوى».واعتبرت أستاذ كرسي اللغة العربية في جامعة زايد الدكتورة هنادا طه اللغة العربية عالمية، قياسًا بعدد مستخدميها «وهذا لا يعني أنه ليست لدينا مشكلات وتحديات في تعليمها».وأضافت طه: «لدينا أزمة تعليم ومنهج، فالمنهج صناعة وهناك تحديات كبيرة في تعاملنا مع المناهج، حيث تعد في غرف مغلقة وبواسطة أشخاص غير متخصصين».موضحة أن المنهج ليس كتابًا تعليميًّا فقط «بل هو رؤية وترجمة لسياسة دولة، وصناعة المنهج تصنع الطالب الذي نريد».وأفادت طه «ليست القضية قضية منهج فقط، بل هناك تأهيل المعلم القادر على نقل هذا المنهج إلى الطالب، آخذين في العلم أن النَفَس القرائي لدى طلابنا قصير، وضرورة الوصول إلى مناهج تراعي ذلك».وسلط الباحث في مجال اللغويات التطبيقية الدكتور بندر الغميز الضوء على المؤشر اللغوي، حيث أفاد بأنه "هو الذي يعطيك موقع اللغة اليوم، ويعنى به القياس التكراري".