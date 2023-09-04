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مختصون: رفع الحد الأدنى للأجور يُحسّن حياة الأفراد الاقتصادية

عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث
عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث
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اتفق مختصون اقتصاديون على أن رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية، وتحفيز المواطنين الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور، يدعم رفع مستوى المعيشة.
وأكد المختصون في تصريحات لـ"عكاظ" أن القيام بهذه الخطوة يتطلب أن يقوم أصحاب الأعمال برفعه من جانبهم أيضاً.


تحسين حياة الأفراد الاقتصادية

وهذه إحدى السياسات الاجتماعية التي تقلص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتحسن حياة الأفراد ذوي الدخل المنخفض.
وأضافوا، أن ذلك يأتي انطلاقاً من إستراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية لبناء قوى عاملة وطنية مستدامة في سوق العمل.
ومساهمة من الصندوق لمنشآت القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز المواطنين الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور.

رفع الحد الأدنى للأجور


وذكر الخبير الاقتصادي خالد الدوسري، أن رفع الحد الأدنى للأجور المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية يحسن من مستوى معايير الحماية الاجتماعية.
كما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، ما يحفز الاقتصاد المحلي ويشجع الموظفين على المشاركة الفعالة في سوق العمل.

استدامة الكوادر الوطنية في سوق العمل


وأوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، أن إطلاق صندوق تنمية الموارد البشرية تحديثات جديدة في ضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم لمنشآت القطاع الخاص في المملكة يأتي من إستراتيجية الصندوق الجديدة لتعزيز استدامة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل، واستمراراً لدعم وتمكين مختلف قطاعات الأعمال.
مشيراً إلى أن دول العالم تسعى لنشر العدالة في مجتمعاتها، وتتبنى في سبيل ذلك طيفاً واسعاً من السياسات، وتسعى إلى تفعيلها وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

إستراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية

وأشار المغلوث إلى أن الصندوق أطلق إستراتيجيته الجديدة التي تأتي للأمور التالية:
- تلبيةً لمتغيرات وتحديات سوق العمل وتحسين كفاءته.
- مواكبةً للتطورات ومراعاةً للاحتياجات والأولويات المتعلقة بالقطاعات.
- تطوير برامج ومنتجات دعم التدريب والتوظيف والتمكين الموجهة إلى الكوادر الوطنية بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وإستراتيجية سوق العمل.

برنامج دعم التوظيف


وقال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، إن برنامج دعم التوظيف يعتبر من البرامج المدعومة من صندوق الموارد البشرية.
وتابع أن الصندوق يتحمل نسبة من أجر الموظف الذي يقل راتبه عن 4000 ريال.
ويهدف البرنامج إلى مساعدة الموظف على رأس العمل وقد أمضى أكثر من 90 يوماً، أي بعد فترة التجربة، وأصبح مثبتاً على وظيفة رسمية.
وذلك انطلاقاً من إستراتيجية صندوق تنمية الموارد البشرية لبناء قوى عاملة وطنية مستدامة في سوق العمل.
ومساهمة من الصندوق لمنشآت القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز المواطنين الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور.

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