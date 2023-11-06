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مختصة تكشف تأثير "الكافيين" على الصحة العقلية للأطفال

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قالت جينيفر تيمبل، أستاذة التمارين الرياضية وعلوم التغذية في جامعة بوفالو إن الكافيين في حد ذاته لن يكون له تأثير سلبي إذا استُهلك بالشكل الصحيح، بحسب وكالة "بلومبرغ".اضافة اعلان

تأثير الكافيين:



وأوضحت أن إحدى الأفكار المنتشرة حول التأثير السلبي للكافيين على الأطفال هي أنه يمكن أن يعوق نموهم، على أساس أنه يعطل النوم، والذي تنطلق خلاله هرمونات النمو، لكن في الحقيقة، هذه مجرد أسطورة لا أساس لها من الصحة.

وتابعت: الكافيين لا يضعف النوم بما يكفي لإحداث تأثير كبير على النمو"، مؤكدة أن تناول الكافيين قبل وقت النوم بمدة بسيطة يمكن أن يؤدي إلى القلق والتوتر والغثيان، مشيرة إلى أن هذه التأثيرات تختلف بناءً على مدى حساسية الشخص للكافيين، وكمية استهلاكه والإطار الزمني لتناوله.

التأثيرات الإيجابية:



ولفتت تيمبل إلى أن الكافيين يمكن أن يكون له بعض التأثيرات الإيجابية على الأطفال والبالغين، مثل زيادة الطاقة واليقظة والانتباه وحتى تحسين الأداء في بعض المهام المعرفية.

ويوصي أطباء الأطفال بإبعاد الأطفال بعمر 12 عاماً أو أقل عن الكافيين. أما بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عاماً، فيقترح الأطباء عموماً الحد من تناول الجرعة إلى 100 ملغ يومياً، وهي الكمية الموجودة في فنجان قهوة أو علبتين ونصف من الصودا.

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