مخبأة في أحشاء مسافرين.. ضبط 2 كجم كوكايين و878.2 جرام هيروين بمطار الملك عبدالعزيز

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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط عدد من المحاولات لتهريب أكثر من 2 كيلوجرام من الكوكايين و 878.2 جرام من الهيروين، عُثر عليها جميعًا مُخبأة داخل أحشاء مسافرين قدموا إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.





التصدي لمحاولات أرباب التهريب

