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صحيفة تواصل الالكترونية

مخبأة في أحشاء مسافرين.. ضبط 2 كجم كوكايين و878.2 جرام هيروين بمطار الملك عبدالعزيز

مطار الملك عبد العزيز
مطار الملك عبدالعزيز
أ أ
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تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط عدد من المحاولات لتهريب أكثر من 2 كيلوجرام من الكوكايين و 878.2 جرام من الهيروين، عُثر عليها جميعًا مُخبأة داخل أحشاء مسافرين قدموا إلى المملكة عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. اضافة اعلان

التصدي لمحاولات أرباب التهريب

وأكّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات. 

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على:
الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910)
أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])
أو الرقم الدولي (00966114208417)
وتقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ. 

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