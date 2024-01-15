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"محمية الملك سلمان" تضم 290 نوعا نادرا من الطيور

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محمية الملك سلمان
أ أ
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تقع محمية الملك سلمان بن عبد العزير  في شمال المملكة، وتعد أحد أهم مسارات هجرة وعبور الطيور المهاجرة سنويًا، وملاذ طبيعي تمر به كل عام.

المحمية تمتاز ببيئتها المتوازنة وتضاريسها المتنوعة:اضافة اعلان


وتمتاز بيئتها المتوازنة وتضاريسها المتنوعة بمساحتها الشاسعة البالغة 130،700 كيلومتر مربع، ضمن النطاقات الإدارية الأربعة: الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل.

وأوضحت هيئة تطوير المحمية  أن المحمية تُعد من أكبر المحميات التي تحتوي على مناطق مهمة للطيور في العالم، وذات أهمية عالية لحماية الطيور وهي 5 مناطق (طريف، حائل، طبرجل، الطبيق، حرة الحرة).

عدد الطيور الموثق مشاهدتها في المحمية 290 نوعا:


وأشارت إلى أن عدد الطيور الموثق مشاهدتها في المحمية بلغ 290 نوعًا، منها 88% مهاجرة تعبر عن طريق المحمية، و12% مقيمة في المحمية.

تمثل الطيور 58% من إجمالي الطيور المسجلة في المملكة، و25 نوعًا من الطيور على القائمة الحمراء للطيور المهددة بالإنقراض على الصعيد العالمي في المحمية.

وتركز برامج الرصد والمتابعة الدورية في المحمية على حماية هذه الأنواع والعمل على تحسين وحماية موائلها.

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