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محليًا وعالميًا.. 17 اتفاقية شراكة في ختام منتدى مسك العالمي

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منتدى مسك
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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في ختام أعمال النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي عن توقيع 17 اتفاقية شراكة وتعاون للمؤسسة وجهاتها التابعة، إضافةً إلى عددٍ من الاتفاقيات لمجموعة من الجهات المستفيدة من برامج "مسك" في ريادة الأعمال ودعم المنظمات غير الربحية.اضافة اعلان


اتفاقيات شراكة بين "مسك" وجهات محلية وعالمية

 وتميّز المنتدى في نسخة هذا العام بإقامة أعماله في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية الذي شهد توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون بين منظومة مسك، ومؤسسات وجهات محلية وعالمية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

 وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي: اتفاقيتان لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية مع الهيئة العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وصندوق التنمية الثقافي، واتفاقيتان لمدارس الرياض مع مركز الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ومجلس شؤون الأسرة، إضافةً إلى 4 اتفاقيات لمركز عِلمي لاكتشاف العلوم والابتكار مع جامعة الأميرة نورة، ومركز القصيم العلمي، ومركز الملك عبدالعزيز الثقافي "إثراء"، وأكاديمية طويق، و 5 اتفاقيات لبرامج مسك مع eWTP Arabia Capital، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة التعليم، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.


دعم وتمكين الطاقات الوطنية في جميع المجالات
 وتهدف اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقّعتها "مسك" وجهاتها التابعة والجهات المستفيدة من برامجها، إلى دعم وتمكين الطاقات الوطنية في المجالات الريادية والمعرفية، والإثراء المعرفي لمجتمع الشباب العربي وكذلك العالمي.


منظومة حيوية متكاملة تدعم الطاقات الشبابية
 يُذكر أن منتدى مسك العالمي؛ يأتي في إطار جهود مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" نحو تحقيق منجزات ترسم خارطة التمكين للشباب، عبر منظومة حيوية متكاملة تدعم الطاقات الشبابية والمهارات الإبداعية في مختلف المجالات.

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