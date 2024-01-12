محلل طقس: بعض تطبيقات رصد الأحوال الجوية غير دقيقة ويوصي بهذا التطبيق

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كشف محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن بعض تطبيقات رصد الأحوال الجوية ودرجات الحرارة غير دقيقة.

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بعض تطبيقات رصد الأحوال الجوية غير دقيقة



محلل طقس يوصي باستخدام التطبيق الوطني “أنواء”



انخفاض في درجات الحرارة



طقس مستقر على معظم مناطق المملكة



وأوضح في تصريحات لـ"لإخبارية"، أن بعض تطبيقات رصد الأحوال الجوية غير دقيقة، وأنها لا يكون معترفًا بها.وأوصي العقيل باستخدام التطبيق الوطني “أنواء”، ليبقى المواطنون على اطلاع دائم على مدار الساعة.وفي تقريره عن حالة الطقس اليوم، توقع مركز الأرصاد أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والقصيم، ويستمر الانخفاض على منطقة حائل.وبين أن الطقس مستقر على معظم مناطق المملكة، في حين تتهيأ فرصة هطول أمطار خفيفة على الأجزاء الساحلية من مناطق جازان، عسير، والباحة.ولم يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق وسواحل المنطقة الشرقية.