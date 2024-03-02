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محلل الطقس العقيل: فصل الشتاء ينتهي فلكيا في هذا الموعد

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
فصل الشتاء
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توقع محلل الطقس عقيل العقيل أجواء الأيام القادمة خلال شهر مارس الجاري حيث تتعرض أجواء المملكة لأجواء باردة حتى بعد انتهاء فصل الشتاء وبالتالي تنخفض درجات الحرارة".اضافة اعلان

نهاية فصل الشتاء فلكيا

وقال عقيل العقيل لقناة "الإخبارية": "إن فصل الشتاء ينتهي فلكيا في أواخر شهر مارس الجاري بمشيئة الله تعالى".

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