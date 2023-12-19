محكمة جدة تُحوّل مخالفات مرورية على سيدة بـ 20 ألف ريال إلى طليقها

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حكمت محكمة جدة بنقل مخالفات مرورية مقيدة على مركبة مواطنة مطلقة، على سجل طليقها بعد أن أثبتت بأنه المتسبب في المخالفات التي تقدر قيمتها بنحو 20 ألف ريال. اضافة اعلان





تحويل مخالفات بـ 20 ألف ريال على سيدة إلى طليقها



الأدلة: شاهد وتفويض قيادة ومحادثات واتساب



تسجيل المخالفات على مرتكبها الفعلي



الدوائر المرورية تحت ولاية المحاكم العامة



الحكم نهائي ولا يجوز الاستئناف عليه



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تقدمت مواطنة بدعوى أمام الدوائر المرورية بالمحكمة العامة، ذكرت فيها امتلاكها مركبة مسجلة باسمها ولم تستخدمها، كانت بحوزة زوجها قبل طلاقها منه.وقيدت على المركبة في تلك المدة مخالفات مرورية بقيمة 20 ألف ريال، وطالبت بنقلها جميعها على المتسبب فيها طليقها، وفقًا لمصادر صحيفة "عكاظ".وقدمت أدلة على ذلك من شاهد وتفويض قيادة سابق باسم المدعى عليه ومحادثات واتساب تمت بينها وبين المدعى عليه في هذا الخصوص.واطلعت المحكمة في جلسة عن بعد، تخلف عن حضورها المدعى عليه، على البينة المقدمة من المدعية وإلى المستندات المرفقة واطلعت على نظام المرور ولائحته التنفيذية.وانتهت المحكمة إلى إصدار حكمها بنقل المخالفات المرورية وبقيمتها 20 ألف ريال وتسجيلها على مرتكبها الفعلي طليقها، واكتسب الحكم الصفة النهائية.وتعتبر القضية من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض، وجرى النطق بالحكم وعد حكماً نهائياً في حق أطراف الدعوى.وعلقت المحامية ميسار الجيلاني، على هذه القضية بقولها: إن الدوائر المرورية هي دوائر قضائية تحت ولاية المحاكم العامة، وتختص بالدعاوى الناشئة عن الحوادث المرورية وعن مخالفات نظام المرور.وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر تعميماً باعتبار الدعاوى أياً كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها على 50 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف.واكتسب الحكم القطعية دون أن يكون لأي من أطراف الخصومة حق استئناف الحكم.وقالت: المحاكم في المملكة باتت تفصل في الدعاوى في وقت وجيز وفق منظومة عدلية متكاملة، تمنح كل الأطراف حقوقهم المنصوص عليها نظاماً على ثلاث درجات من التقاضي.