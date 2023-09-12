محام يحذر من جريمة الاعتداء على المعاق: السجن و500 ألف ريال غرامة

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حذر المحامي د. إبراهيم زمزمي، من خطورة التورط في جرائم الاعتداء على حقوق ذوي الإعاقة.

وقال زمزمي لقناة "الإخبارية": "إن عقوبات الاعتداء على ذوي الإعاقة، أو محاولة انتحال صفقتهم للحصول على مزايا تشمل السجن والغرامة". اضافة اعلان





عقوبة الاعتداء على المعاقين



انتحال صفة المعاق



فيديو | المحامي د. إبراهيم زمزمي: الاعتداء على ذوي الإعاقة يؤدي إلى عقوبات عدة تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى السجن مدة تصل إلى سنتين#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/x9WgXOx07D — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 10, 2023

وقال: إن هذه العقوبات تتراوح ما بين 10 آلاف إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى السجن مدة تصل إلى سنتين.وتابع زمزمي "أن الاعتداء الجسدي أو المعنوي أو المادي المشمول بتلك العقوبة قد تضاعف العقوبة بشأنه في بعض الحالات.وواصل المحامي زمزمي قائلا: "في حالة إهمال ذوي الإعاقة أو استغلالهم تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن 250 ألف ريال أو بهاتين العقوبتين معًا وتضاعف العقوبة حال كان المعاق مسنًا أو طفلًا".وأضاف، أن انتحال صفة المعاق بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة لأي جهة للحصول على مزايا مشمولة نظاميًا تكون العقوبة غرامة من 10 إلى 500 ألف ريال أيضًا.