محامي: يحق لجهة العمل التواصل مع الفرد على رقمه الخاص وفق هذه الشروط

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أكد
المحامي فهد بن محيا، أنه يحق لجهة العمل التواصل مع الفرد على رقمه الخاص وفق عدة
شروط.
وأوضح في تصريحات لبرنامج "يا هلا"، أن بيانات الأفراد متاحة لجهات العمل لتتواصل، الأمر الذي ليس فيه انتهاك للحماية أو تعدي على خصوصياتهم.
المحامي فهد بن محيا: يحق لجهة العمل التواصل مع الفرد على رقمه الخاص وفق هذه الشروط @jalmuayqil@f_almuhayya#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kKWi338MnJ— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 9, 2024
وأضاف أن إتاحة رقم الهاتف أو بيانات الفرد لأي جهة، يكو نفيه مصلحة للطرفين ويترتب عليه استفادة الجميع من خلال التواصل بين الطرفين.
نظام حماية البيانات الشخصية وبين
أن نظام حماية البيانات الشخصية شمل الحيوية منها والصحية خاصة تلك التي يتم
معالجتها.
المحامي فهد بن محيا: عقوبة الإفصاح عن بيانات حساسة السجن لمدة لا تتجاوز العامين والغرامة 3 ملايين.. والشخصية عقوبتها غرامة دون السجن@jalmuayqil@f_almuhayya#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MHNOVeAc9X— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 9, 2024
وأشار إلى أن تسريب أو استخدام البيانات من تطبيقات التواصل تستوجب الموافقة، وفي حال الإخلال من حق الشخص المطالبة بالتعويض.
وشدد على أن عقوبة الإفصاح عن بيانات حساسة السجن لمدة لا تتجاوز العامين والغرامة 3 ملايين.. والشخصية عقوبتها غرامة دون السجن.