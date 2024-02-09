الجمعة، 28 رجب 1445 ، 09 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

محامي: يحق لجهة العمل التواصل مع الفرد على رقمه الخاص وفق هذه الشروط

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برنامج يا هلا
أ أ
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أكد المحامي فهد بن محيا، أنه يحق لجهة العمل التواصل مع الفرد على رقمه الخاص وفق عدة شروط.

وأوضح في تصريحات لبرنامج "يا هلا"، أن بيانات الأفراد متاحة لجهات العمل لتتواصل، الأمر الذي ليس فيه انتهاك للحماية أو تعدي على خصوصياتهم.اضافة اعلان


وأضاف أن إتاحة رقم الهاتف أو بيانات الفرد لأي جهة، يكو نفيه مصلحة للطرفين ويترتب عليه استفادة الجميع من خلال التواصل بين الطرفين.

نظام حماية البيانات الشخصية 

وبين أن نظام حماية البيانات الشخصية شمل الحيوية منها والصحية خاصة تلك التي يتم معالجتها.

وأشار إلى أن تسريب أو استخدام البيانات من تطبيقات التواصل تستوجب الموافقة، وفي حال الإخلال من حق الشخص المطالبة بالتعويض.
وشدد على أن عقوبة الإفصاح عن بيانات حساسة السجن لمدة لا تتجاوز العامين والغرامة 3 ملايين.. والشخصية عقوبتها غرامة دون السجن.






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