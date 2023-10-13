محامي عن واقعة الخرج: مرتكب الجريمة يستحق العقوبة مدركا كان أم غير مدرك

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قال المحامي أحمد العمري إن الأنظمة والتشريعات واضحة سواء في الشريعة أو ما وضعتها الدولة مؤخرا مثل حيازة الأسلحة والذخائر كما حدث في جريمة الخرج. اضافة اعلان





جريمة قتل شخصين:



مشاجرة جماعية:







المحامي أحمد العمري: الأنظمة والتشريعات واضحة ومرتكب الجريمة يستحق العقوبة مدركا كان لفعلته أم غير مدركpic.twitter.com/21cuEH70ZZ #الإخبارية فيديو | حادثة الخرج تعيد التساؤل عن استمرار التعدي على الآخرين..المحامي أحمد العمري: الأنظمة والتشريعات واضحة ومرتكب الجريمة يستحق العقوبة مدركا كان لفعلته أم غير مدرك #نشرة_النهار October 12, 2023

جاء ذلك في تعليقه على جريمة قتل شخصين جراء مشاجرة جماعية بالخرج لخلاف سابق بينهما تعد من الجرائم الموجبة للتوقيفوأضاف: أن مرتكب الجريمة يستحق العقوبة سواء كان مدركا لفعلته أم غير مدرك، مشيرا إلى أن رجال الأمن يبذلون كل ما في وسعهم.وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول مشاجرة جماعية وصدم قائد مركبة لآخرين، داخل محطة بنزين في الخرج بالسعودية.وأظهر الفيديو توقف سيارتين هايلكس، نزل منهما شباب يمسكون بأيديهم عصيا، وقبيل اندلاع المشاجرة أتت مركبة هايلكس ثالثة وصدمت شخصا أمام إحدى المركبتين، ثم صدمت السيارة الأخرى، وفر السائق هاربا.كما أبان الفيديو أحد الأشخاص يحمل سلاحا ثم يركب سيارة ويفر هاربا من الموقع.وبدا في المقطع شباب يسقطون على الأرض بجوار مركبتهم التي ظلت بلا حراك بعد صدمها.وصرحت شرطة الرياض بأنه تم القبض‬⁩ على متهمين في حادثة إطلاق نار ودهس متعمد في ⁧‫الخرج‬⁩ بين أشخاص إثر خلاف سابق بينهم، ونتج عن الواقعة وفاة شخصين وإصابة آخرين حالة أحدهما حرجة، وجارٍ القبض على من وثّق الواقعة ونشرها.