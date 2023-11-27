محامي: السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال عقوبة المتسترين (فيديو)

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كشف المحامي خالد الخميس، أن القانون لا يعفي المتستر على الأجنبي المخالف، وأن هناك العديد من الجرائم الخطيرة قد تطال المتسترين. اضافة اعلان





السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال



جرائم خطيرة قد تطال المتسترين



إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري



البرنامج الوطني لمكافحة التستر







المحامي خالد الخميس: القانون لا يعفي المتستر على الأجنبي المخالف.. ومئات المليارات خرجت من المملكة نتيجة لأعمال التستر التجاريpic.twitter.com/phnS1pKMsj فيديو | "السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال للمتسترين"..المحامي خالد الخميس: القانون لا يعفي المتستر على الأجنبي المخالف.. ومئات المليارات خرجت من المملكة نتيجة لأعمال التستر التجاري #برنامج_اليوم November 27, 2023

وأوضح في تصريحات لـ "برنامج اليوم"، أنه حسب المحكمة الجزئية فإن عقوبة المتسترين قد تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة 5 ملايين ريال أو كليهما معًا.وأضاف أن هذا يأتي بالإضافة إلى العقوبات التجارية بإغلاق السجلات التجارية، وإبعاد المستر عليه، وغرامات أخرى قد تكون من غير المحكمة الجزئية، وذلك لردع القائمين بها.وبين أن المتستر لا يؤخذ بجهله بالأنظمة ومساوئ هذه العمليات، مؤكدًا أن جريمة التستر قد يلحقها جرائم متعددة مثل غسل الأموال والنصب والاحتيال والاتجار بالبشر والاحتيال المالي الإلكتروني وغيرها.وأكد أن المتستر والمتستر عليه قد تطالهم الكثير من الاتهامات بالجرائم السابقة وغيرها، مبينًا أنه حسب آخر إحصائيات فإن مئات المليارات خرجت من المملكة نتيجة لأعمال التستر التجاري.وكانت المملكة قد أقرت في أغسطس من عام 2021، إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي ملايين الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات بسلسلة تشريعات وإجراءات.ووجَّه الملك سلمان بن عبد العزيز، بتشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر، الذي أنشأته الرياض قبل سنوات، وتقترح الحلول والمبادرات التي من شأنها مكافحة ظاهرة التستر والقضاء عليها.و"التستر التجاري" هو ممارسة وافدين أجانب تحت أسماء مواطنين سعوديين شركاء لهم، أعمالاً تجارية وصناعية ومهنًا متنوعة محظورًا عليهم العمل فيها، أو العمل دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، أو وفق الشروط المحددة، وينتشر على نطاق واسع في المملكة.اخترنا لكم