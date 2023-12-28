محامي: السجن والغرامة لحاملي الشهادات المزورة في "هيئة المحاسبين"

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أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، المتقدمين للحصول على عضويتها بمؤهلات علمية مزورة إلى النيابة العامة.





السجن والغرامة لأصحاب الشهادات العلمية المزورة



عقوبة تزوير المستندات أو تحريفها في المادة الخامسة



السجن لمن يُزوّر الوثائق ومن يستخدمها



السجن عامين لمنتحل اسم أو توقيع الغير



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وأكد المستشار القانون المحامي، رامي الشريف، أنهم معرضون إلى السجن ودفع غرامة مالية وفق نظام مكافحة التزوير، وفقًا لـ "عكاظ".وقال الشريف إن نظام مكافحة التزوير حدد عقوبة السجن خمسة أعوام كحد أقصى أو فرض غرامة مالية تراوح بين 1000 ريال و10 آلاف ريال؛ حسب المادة الـ14 من قانون عقوبات الشهادات المزورة.وأشار إلى أن نظام مكافحة التزوير بيّن في (المادة الخامسة) أن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرًا بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له، أو محرف من الأصل عن قصد، أو بتوقيعه إمضاءً، أو ختمًا أو بصمة أصبح مزورًا.وجاء في المادة أيضًا أن من قام "بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.وأضاف الشريف: نصُّ المادة السادسة، شدد على معاقبة الأشخاص العاديين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، أو الذين يستعملون هذه الوثائق والأوراق المزورة.ووفقًا للمادة الثامنة؛ فإن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بيانًا لشخص آخر على خلاف الحقيقة، يعاقب بالسجن من 15 يومًا إلى سنة.وذكر أنه وفق المادة التاسعة: من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة، أو حرّف أو زوّر في وثيقة رسمية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة.