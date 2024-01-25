محافظ جدة يرعى حفل إطلاق الإستراتيجية الجديدة لجمعية البر

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رعى محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي اليوم (الأربعاء) حفل جمعية البر بجدة تحت شعار "معاً..نصنع الأثر"، بمناسبة إطلاق خطتها الإستراتيجية للأعوام 2024-2027. اضافة اعلان





حضور حفل جمعية البر بجدة:



جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور سهيل بن حسن قاضي، وأعضاء الجمعية العمومية وعدد من المسؤولين من الجهات الحكومية والداعمين، والشركاء المجتمعيين، بمقر جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة.وتهدف جمعية البر بجدة إلى تحقيق الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام، وتجسيد رسالتها في تقديم مبادرات تنموية مبتكرة ومستدامة تسهم في صناعة الأثر للفئات المستفيدة وفق أفضل الممارسات المؤسسية، وسعيها لتطوير وضمان الجودة، وتقديم نموذج للعمل الاجتماعي التنموي الذي يتسم بالشمولية ويسهم في تحقيق جودة الحياة.وفي الختام كرّم الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي الداعمين والشركاء.