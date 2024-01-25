محافظ المواصفات والمقاييس: المختبرات سلاح دفاع فني ضد هذه السلع

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دشن محافظ المواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي، المختبرات الجديدة في ميناء جدة الإسلامي لتقديم الخدمات للمستفيدين والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. اضافة اعلان





اختبار السلع الاستهلاكية من داخل ميناء جدة



المختبرات منظومة دفاعية ضد السلع الرديئة



مؤشر مطابقة السلع الموجودة في أسواق المملكة



pic.twitter.com/WYR1UYwtIQ #الإخبارية فيديو | محافظ المواصفات والمقاييس د. سعد القصبي: دشنا المختبرات الجديدة في ميناء جدة الإسلامي لتقديم الخدمات للمستفيدين والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك #النشرة_الأولى January 25, 2024

وقال القصبي إن الهدف من افتتاح الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في حرم ميناء جدة الإسلامي، يؤكد حرص الهيئة على اختبار السلع الاستهلاكية والتأكد من مطابقة المواصفات.وأضاف، وجودنا بالقرب من الميناء يعمل على تحقيق فعالية أكثر في الاختبارات وأيضًا سرعة في تقديم الخدمة للتجار والمستوردين.ونوه إلى أن المختبرات هي سلاح دفاع فني ضد السلع الرديئة والمقلدة، ونحرص دائمًا أن تكون اختبارات الهيئة مرجعية تتكامل مع مختبرات القطاع الخاص، لتكوين منظومة دفاعية قوة ضد السلع الرديئة.وأكد على تشارك الهيئة مع القطاع الخاص في اختبارات السلع، ولكنها تشتري من السوق 4 آلاف سلعة سنويًا، ثم نختبر السلع ونتحقق من مطابقتها للمواصفات.وقال: تكون نتيجة هذا الاختبار هي مؤشر لمطابقة السلع الموجودة في السوق السعودي، فإذا كان هناك تحسن في المؤشر ، فهذا يعني أن الإجراءات صحيحة.وأضاف، أما إذا كان هناك خلل فنحلله ونعمل على تصويبه، والحمد الله مؤشر المطابقة في نمو حيث بدأنا قبل 5 سنوات بـ 60% والآن وصل إلى 83% مما يؤكد أننا على الطريق الصحيح.