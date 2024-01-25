الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

محافظ المواصفات والمقاييس: المختبرات سلاح دفاع فني ضد هذه السلع

هيئة المواصفات
هيئة المواصفات والمقاييس السعودية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

دشن محافظ المواصفات والمقاييس، الدكتور سعد القصبي، المختبرات الجديدة في ميناء جدة الإسلامي لتقديم الخدمات للمستفيدين والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.اضافة اعلان

اختبار السلع الاستهلاكية من داخل ميناء جدة

وقال القصبي إن الهدف من افتتاح الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في حرم ميناء جدة الإسلامي، يؤكد حرص الهيئة على اختبار السلع الاستهلاكية والتأكد من مطابقة المواصفات.
وأضاف، وجودنا بالقرب من الميناء يعمل على تحقيق فعالية أكثر في الاختبارات وأيضًا سرعة في تقديم الخدمة للتجار والمستوردين.

المختبرات منظومة دفاعية ضد السلع الرديئة

ونوه إلى أن المختبرات هي سلاح دفاع فني ضد السلع الرديئة والمقلدة، ونحرص دائمًا أن تكون اختبارات الهيئة مرجعية تتكامل مع مختبرات القطاع الخاص، لتكوين منظومة دفاعية قوة ضد السلع الرديئة.
وأكد على تشارك الهيئة مع القطاع الخاص في اختبارات السلع، ولكنها تشتري من السوق 4 آلاف سلعة سنويًا، ثم نختبر السلع ونتحقق من مطابقتها للمواصفات.

مؤشر مطابقة السلع الموجودة في أسواق المملكة

وقال: تكون نتيجة هذا الاختبار هي مؤشر لمطابقة السلع الموجودة في السوق السعودي، فإذا كان هناك تحسن في المؤشر ، فهذا يعني أن الإجراءات صحيحة.
وأضاف، أما إذا كان هناك خلل فنحلله ونعمل على تصويبه، والحمد الله مؤشر المطابقة في نمو حيث بدأنا قبل 5 سنوات بـ 60% والآن وصل إلى 83% مما يؤكد أننا على الطريق الصحيح.

اقرأ أيضا

التعليم تحاسب مديري المدارس على نتائج الطلاب في جميع الاختبارات

عاجل.. موعد إيداع رواتب العاملين بالقطاع الحكومي لشهر يناير

بكاميرات ذكية وأجهزة استشعار.. تطبيق الآلية الجديدة لزيارة الروضة الشريفة

توقعات "الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على مكة والمدينة و8 مناطق

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الخميس للعمال.. أمطار ورياح خذوا حذركم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

رقم-مرور-جدة-768x512
4:18 ص الخميس، 25 يناير 2024

تحذير عاجل من "المرور".. 6 أسباب لانحراف المركبة المُفاجئ على الطريق

السعودية - درجة الحرارة - الشتاء - الثلوج -- محافظة طريف
3:00 ص الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. توقعات بموجة باردة على المملكة تقترب من الصفر المئوي

مساند
2:03 ص الخميس، 25 يناير 2024

مساند : 3 شروط لإمكانية استقدام عامل معين بالاسم

أمانة الرياض
1:58 ص الخميس، 25 يناير 2024

إغلاق الجسر العلوي لتقاطع طريق خريص مع الشيخ جابر بالرياض يدخل حيز التنفيذ

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
12:12 م الخميس، 25 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع إعانة التأهيل الشامل لشهر يناير وشروط الاستحقاق

20191212075905595
11:08 ص الخميس، 25 يناير 2024

تحذير عاجل من "الأرصاد".. أمطار ورياح وصواعق رعدية على مكة و5 مناطق لـ8 مساءً

الدعم السكني - دعم - سكني
10:27 ص الخميس، 25 يناير 2024

تنبيه عاجل من سكني.. لماذا لم يتم إيداع الدعم في بعض الحسابات؟

كلمات المرور
10:16 ص الخميس، 25 يناير 2024

خبراء يكشفون عن كلمات المرور الأكثر عرضة للاختراق في 2024

وزارة الدفاع
10:05 ص الخميس، 25 يناير 2024

بشرى لهؤلاء.. رابط وخطوات التقديم في وظائف وزارة الدفاع بخبرة وبدون

أهم 10
9:58 ص الخميس، 25 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. موعد صرف راتب يناير وأقصر وأطول ساعات الصيام في رمضان