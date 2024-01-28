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محافظ الطائف يطمئن على صحة أسرتين تعرض منزلهما لحريق

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الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف
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اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف اليوم، على حالة أسرتين تعرض منزلهما لحريق في أحد الأحياء السكنية في المحافظة.اضافة اعلان

محافظ الطائف يطمئن على صحة أسرتين تعرض منزلهما لحريق


 وتابع سمو محافظ الطائف مع الجهات ذات العلاقة حالة الأسرتين الصحية، بعد أن تسبب عطل في ثلاجة التبريد في الحريق، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد الحريق وإخراج 6 أشخاص بينهم أطفال ونساء دون إصابات.

محافظ الطائف يثمن جهود رجال الدفاع المدني
 وثمّن سموه جهود رجال الدفاع المدني والمشاركين في عمليات الإنقاذ وإسهاماتهم في الحيلولة دون إصابتهم بمكروه.

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