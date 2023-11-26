محافظ أملج يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

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أطلق محافظ أملج؛ نايف المريخي، مساء اليوم، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالمحافظة،والتي تنظمها جمعية التداوي الصحية بأملج وبالتعاون مع مستشفى أملج العام. اضافة اعلان





الحضور



خمسة أيام



جاء ذلك بحضور مدير المستشفى خالد العنزي ورئيس جمعية التداوي الصحية فهد عبد العزيز الجهني واستشاري طب الطوارىء بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور بندر محمد الجهني.واستمع المريخي لشرح عن سير عملية التطعيم في المحافظة، ومراحلها، والفئات المستهدفة من الأكثر تأثراً بالإنفلونزا مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي.الحملة مستمرة لمدة خمسة أيام في مقر جمعية التداوي الصحية من الأحد الموافق 2023/11/26م إلى الخميس الموافق 2023/11/30م من الساعة الخامسة مساءً وإلى الساعة الثامنة مساءً.