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محافظة الطائف: إغلاق طريق عقبة الهدا في هذا الموعد

طريق عقبة الهدا
طريق عقبة الهدا
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أعلنت محافظة الطائف إغلاق طريق عقبة الهدا يوم الأحد الموافق 24-12-2023 ، الموافق 1445-06-11.
وحددت مدة الإغلاق من الساعة 9:00 صباحاً الى 3:00 مساء، وذلك بسبب أعمال الصيانة، وفق ما أفادت في حسابها عبر منصة "إكس".  اضافة اعلان


طريق عقبة الهدا 

ويربط طريق عقبة الهدا الطائف بمكة المكرمة عبر الهدا؛ وجاءت فكرة إنشاء حينما قام الملك سعود بن عبدالعزيز بزيارة لمنطقة الهدا أثناء فترة اصطيافه عام 1955م، حيث أصدر أمرًا بتوسعة طريق الطائف الهدا عام 1958.
وأسند إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية "المواصلات" سابقًا مهمة إنشاء وتوسعة مشروع طريق الطائف - الهدا - مكة بطول 67 كم، وأسندت إلى مؤسسة محمد بن لادن تكملة وصيانة الطريق ومتابعته من ولي العهد آنذاك، الأمير فيصل بن عبدالعزيز والإشراف على مراحل التنفيذ للطرق.

تحسينات على الطريق

وعلمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على مدى السنوات الماضية على إجراء عدد من التحسينات على الطريق منها ازدواجيته وإنارته وفق أحدث التصاميم، ليكون بمسارين في كل اتجاه.
كما تم تشييد حواجز خراسانية على جانبي ووسط الطريق. واشتمل المشروع على تنفيذ بعض الجسور والجدران الاستنادية ووسائل حماية متعددة للوقاية من تساقط الصخور.

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