محافظة الطائف: إغلاق طريق عقبة الهدا في هذا الموعد

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أعلنت محافظة الطائف إغلاق طريق عقبة الهدا يوم الأحد الموافق 24-12-2023 ، الموافق 1445-06-11.
وحددت مدة الإغلاق من الساعة 9:00 صباحاً الى 3:00 مساء، وذلك بسبب أعمال الصيانة، وفق ما أفادت في حسابها عبر منصة "إكس".
#تنبيه:— محافظة الطائف (@gov_taif) December 22, 2023
إغلاق طريق عقبة الهدا يوم الأحد الموافق 24-12-2023
1445-06-11
من الساعة 9:00 صباحاً الى 3:00 مساء ل لأعمال الصيانة #الطايف_الان pic.twitter.com/RM4fEaFFB3
طريق عقبة الهدا ويربط طريق عقبة الهدا الطائف بمكة المكرمة عبر الهدا؛ وجاءت فكرة إنشاء حينما قام الملك سعود بن عبدالعزيز بزيارة لمنطقة الهدا أثناء فترة اصطيافه عام 1955م، حيث أصدر أمرًا بتوسعة طريق الطائف الهدا عام 1958.
وأسند إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية "المواصلات" سابقًا مهمة إنشاء وتوسعة مشروع طريق الطائف - الهدا - مكة بطول 67 كم، وأسندت إلى مؤسسة محمد بن لادن تكملة وصيانة الطريق ومتابعته من ولي العهد آنذاك، الأمير فيصل بن عبدالعزيز والإشراف على مراحل التنفيذ للطرق.
تحسينات على الطريقوعلمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية على مدى السنوات الماضية على إجراء عدد من التحسينات على الطريق منها ازدواجيته وإنارته وفق أحدث التصاميم، ليكون بمسارين في كل اتجاه.
كما تم تشييد حواجز خراسانية على جانبي ووسط الطريق. واشتمل المشروع على تنفيذ بعض الجسور والجدران الاستنادية ووسائل حماية متعددة للوقاية من تساقط الصخور.