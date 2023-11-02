الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مجموعة stc ومايكروسوفت يطلقان قدرات الابتكار في التحوّل الرقمي

مجموعة
قدرات الابتكار في التحول الرقمي
أ أ

أعلنت مجموعة stc ممكّن التحوّل الرقمي، عن توسيع شراكتها الاستراتيجية مع شركة مايكروسوفت لتسريع مسيرتها في مجال التحول الرقمي وتحفيز الابتكار في المملكة.اضافة اعلان
 ويسعى الطرفان من خلال هذه الشراكة إلى تطوير وإطلاق حلول مبتكرة لإنجاز التحول وتوفير الدعم لقطاع الأعمال في مختلف الصناعات.


خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة stc عليان الوتيد: "تمثل شراكتنا الإستراتيجية مع مايكروسوفت خطوة جديدة في مسيرة التحول الرقمي، لكل من مجموعة stc والمملكة.
وأضاف، لا يقتصر هذا التعاون على النواحي التقنية، بل يمتد إلى تمكين مستقبل تأخذ فيه المملكة مكانتها الريادية في مجال الابتكار الرقمي عالمياً.


أحدث الابتكارات التقنية

إضافة إلى توفير فرص جديدة لما يمكن تحقيقه في العصر الرقمي، وسنعمل بالتعاون مع مايكروسوفت على تقديم أحدث الابتكارات التقنية للمملكة.
وتمكين قطاعات الأعمال في مختلف الصناعات من تسريع عملية التحول الرقمي وتعزيز التنويع الاقتصادي، من أجل بناء مستقبل مزدهر ونابض بالحياة للمملكة."


تمكين الشركات التابعة لمجموعة STC

 وتهدف هذه الشراكة الجديدة بين الطرفين إلى تمكين مختلف الشركات التابعة لمجموعة stc من التوسع في أسواق جديدة، وتطوير نماذج أعمال حديثة، وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة.
وتسعى الشراكة إلى المضي قدماً نحو توفير تجارب رقمية بمعايير عالمية، وذلك من خلال توحيد الجهود والخبرات لتطوير وإطلاق أحدث التقنيات المتقدمة.


قوة دافعة للابتكار

وتشكل هذه الشراكة الجديدة قوة دافعة للابتكار لتمكين عمليات التحول في مختلف الصناعات الصادرة من المملكة إلى العالم.
وقال رئيس شركة مايكروسوفت أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا رالف هوبتر: "مع انطلاقتنا في هذه المسيرة التحولية مع مجموعة stc، نجدد التزامنا بتحفيز الابتكار وتسريع التقدم الرقمي".


حلول تقنية لمعالجة تحدياتها

 وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، نهدف إلى إطلاق العنان للابتكار وتمكين الشركات من جميع الأحجام وعبر جميع القطاعات من تطوير حلول تقنية لمعالجة تحدياتها وإيجاد فرص نمو جديدة لأعمالها معاً.
وتابع سنعمل على إعادة رسم مستقبل المملكة من جهة وإعادة تحديد المعايير الأساسية للتميز الرقمي عالمياً من جهة أخرى".

اقرأ أيضا

قصف غزة
3:27 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

ارتفاع عدد ضحايا قصف جباليا بغزة إلى 200 شهيد

الاقتصاد 1
3:27 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

1.5 تريليون ريال قيمة الاستهلاك العائلي في المملكة

خطيب الجمعة
2:52 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الشؤون الاسلامية: تخصيص خطبة الجمعة غدًا عن إغاثة فلسطين

6عقف عقف
2:35 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

بالفيديو.. مياه الأمطار والسيول تغرق السيارات في شوارع الدمام

اقرأ أيضا

أمطار متواصلة.. مشاهد جوية مباشرة للسيول في بحيرة الكسر بالزلفي

باقي أقل من شهرين.. بادر بالاستفادة من مبادرة"الزكاة" للاعفاء من الغرامات

إعلان أهلية حساب المواطن وتحديد موعد صرف دفعة نوفمبر

مفتي المملكة: حملة إغاثة الفلسطينيين تؤكد حرص القيادة على تلمس حاجات المنكوبين

تنبيه عاجل من "الضمان الاجتماعي" بشأن التسجيل في منصة الدعم

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

منصة نسك أعمال 5:59 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

منها حجز باقات الحج.. تعرف على أبرز خدمات منصة "نسك أعمال"

اقرأ أيضا

الحملة الشعبية للتبرع للفلسطينيين
2:02 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

توضيح من "سلمان للإغاثة" حول اقتطاع رسوم إدارية من التبرعات

القيادة أثناء الامطار
1:46 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

4 تحذيرات من المرور للقيادة الآمنة أثناء الأمطار

الامن البيئي
1:42 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

16 ألف ريال غرامة بيع ونقل وتخزين هذا الشيء

وزير الشئون الاسلامية
1:36 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

وزير الشؤون الإسلامية: دعم القضية الفلسطينية مستمر حتى تحقيق النصر (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

خطيب الجمعة
2:52 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الشؤون الاسلامية: تخصيص خطبة الجمعة غدًا عن إغاثة فلسطين

الضمان الاجتماعي المطور
2:03 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من "الضمان الاجتماعي" بشأن التسجيل في منصة الدعم

أخبار السعودية
1:16 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. حملة تبرعات شعبية لإغاثة فلسطين والشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية

download
1:10 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تحث على الإسهام بالحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني

الراتب - ريال 0 عملة
12:57 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

التأمينات تحدد شرط صرف منحة الزواج ومقدارها

الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني
12:00 م الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. بعد توجيه خادم الحرمين وولي العهد.. كيفية التبرع لإغاثة الفلسطينيين عبر منصة ساهم